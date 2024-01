Afrique: Championnat d'Afrique/préparation - L'équipe angolaise de handball imbattable

Luanda — L'équipe angolaise senior masculine de handball a battu ce samedi la formation portugaise d'Águas Santas par 32 à 26, lors du quatrième match de préparation au Championnat d'Afrique, qu'elle effectue au Portugal.

L'équipe angolaise s'entraîne au Portugal, dans le but de participer au 26ème Championnat d'Afrique de handball, qui aura lieu du 17 au 27 janvier, au Caire (Egypte).

Il s'agissait du quatrième match amical de l'équipe nationale, dirigée par l'entraîneur Filipe Cruz, après la double victoire contre le FC do Porto, par 28-24 et 35-33, et contre l'équipe du Cap-Vert, par 28-26.

Lundi, l'Angola affrontera l'équipe de Povoa de Varzim, de la Ligue portugaise, puis les formations du FC do Porto A et de l'ABC de Braga, mercredi et jeudi.