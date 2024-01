Congo-Kinshasa: Inondations dans le pays - Le Gouvernement appelle à la solidarité pour tenter de sauver des vies

Le ministère des Affaires sociales, des Actions humanitaires et Solidarité nationale de la RDC a lancé, vendredi 5 janvier, un appel de solidarité et de secours d'urgence pour tenter de sauver des vies, face aux multiples cas d'inondations à travers la République.

Cette demande de mise à la disposition des ressources pour l'assistance humanitaire d'urgence est adressée aux instances du Gouvernement central et à toute la communauté nationale et Internationale aux fins de permettre le déploiement des équipes sur terrain.

Ces ressources permettront de « sauver des vies humaines et d'assurer la prise en charge holistique des communautés affectées ».

Ces inondations constatées à travers la République ont provoqué au moins 300 pertes en vie humaine. En outre, plus de 43 000 maisons se sont écroulées, 1325 écoles détruites, des centres de santé touchés, des marchés publics affectés et des routes devenues impraticables.

Ce bilan a été dressé par le ministère des Affaires sociales, des Actions humanitaires et Solidarité nationale à l'issue d'une réunion d'évaluation de la crise tenue le vendredi 5 janvier à Kinshasa.

D'après le monitoring de la Régie des voies fluviales, plusieurs provinces sont touchées par la montée exponentielle des eaux du fleuve Congo et des rivières de la RDC. Ce sont notamment les provinces de la Tshopo, la Mongala, l'Equateur, le Nord et le Sud Ubangi, le Kwilu, le Mai-Ndombe, le Kongo-Central, la Lomami, le Kasaï, le Kasaï-Central, le Sud-Kivu et la Tshuapa.

Cette situation a affecté plus 300 000 ménages et les a exposés à des risques des maladies hydriques et autres épidémies.

De ce fait, une coordination multisectorielle est mise en place pour tenter de répondre efficacement à cette urgence.

Le 28 décembre 2023, le Gouvernement s'était penché sur la situation des inondations et autres glissements de terres qui frappent quelques villes du pays. Des ministres concernés par cette question avaient été instruits de prendre des dispositions afin d'assister notamment des familles affectées par ces catastrophes naturelles.