Afrique: Failatu Abdul Razak en tête du record mondial du marathon de la cuisine

L'événement tient en haleine tout le Ghana, depuis le 1er janvier : une cheffe a pulvérisé le record mondial du marathon de la cuisine. Failatu Abdul-Razak a passé plus de 120 heures, c'est-à-dire plus de cinq jours d'affilée derrière les fourneaux, dans un hôtel de Tamalé, la capitale de la région Nord et troisième ville du pays.

Failatu Abdul-Razak continue d'améliorer son score avec l'objectif de tenir encore dix jours, soit jusqu'à mercredi 10 janvier.

Au Modern City Hotel de Tamale, c'est l'explosion de joie lorsque le cadran affiche le score fatidique. Failatu Abdul Razak vient de battre le record détenu par un chef irlandais. Dans une vidéo diffusée sur X, on la voit, exténuée, poser la tête sur l'épaule de son second. 120 heures, plus de 5 jours et 4 nuits à cuisiner le banku, les boules de manioc et de maïs fermenté, et le riz jollof, aux épices et à la tomate, dont les assiettes ont été distribuées dans toute la ville.

Une seule pause de 5 minutes chaque heure

La cheffe ghanéenne n'a bénéficié que d'une seule pause de 5 mn par heure, comme l'impose le règlement du Guiness Record. L'événement est diffusé en continu et en direct à la télévision ghanéenne, et sur place, à Tamale, le public se masse à toute heure dans les rues et dans l'hôtel où des danseurs traditionnels s'emploient à l'encourager. Fierté nationale, Failatu Abdul Razak devrait recevoir les 30 000 cedis, environ 2 500 euros, promis par le vice-président ghanéen pour sa performance.

Rappelons que l'avant-dernier lauréat du marathon mondial de la cuisine était une Nigériane et que le mois dernier, une Ghanéenne avait tenté de battre le précédent marathon de chant mais l'avait abandonné sur les conseils de ses médecins.