Ile Maurice: Battu à mort après avoir volé un portable

Danilo Abel Joseph Joyeux, un habitant de Camp-Levieux âgé de 27 ans, a été battu à mort par quatre hommes, après avoir volé le téléphone portable de l'un d'eux, il y a quelques jours. Une plainte avait également été enregistrée au poste de police de Camp-Levieux. Les quatre suspects ont été appréhendés dans la nuit de vendredi et ont comparu en cour sous une accusation de meurtre samedi. L'autopsie de la victime a eu lieu hier et le médecin légiste a attribué le décès du jeune homme à une «exsanguination due to chop wound to the right foot».

Vers 20 h 30, vendredi, la police de Stanley a été appelée à se rendre à l'avenue Charles, Camp-Levieux. Sur place, la victime gisait inconsciente, saignant de la bouche et des pieds. Danilo Joyeux a été immédiatement transportée à l'hôpital Victoria, Candos, où son décès a été constaté peu après. Une blessure causée à son pied droit, qui l'a vidé de son sang, a causé son décès. La police enquête sur un cas d'agression, et la Field Intelligence Unit ainsi que la Criminal Investigation Division de la division Ouest n'ont pas tardé à procéder à l'arrestation des quatre suspects : Dylan Westley Paul, 26 ans ; Cedric Rayan Paul, 23 ans ; Stephan Winsley Gary Paul, 31 ans ; et Davidsen Seehuny, un collégien âgé de 20 ans, chacun étant en possession d'un sabre. Un témoin devait confirmer leur présence sur le lieu du drame. Ils ont été conduits au poste de police avant d'être placés en détention.

Selon les informations recoupées, la victime aurait volé le téléphone d'un des suspects, en l'occurrence celui de Stephan Winsley Gary Paul, dans la nuit du 2 janvier. Ce dernier et la victime étaient amis, et vers 18 heures, Stephan Winsley Gary Paul s'est rendu au domicile de son ami. Celui-ci lui aurait demandé de lui prêter son téléphone, un Samsung A14 d'une valeur de Rs 9 490. Danilo Joyeux aurait ensuite retiré la carte SIM de son ami pour y insérer la sienne, tout en lançant au suspect : «Mo pe al get enn dimounn mo pou retourne dan enn ti moman.» Cependant, le suspect a attendu longtemps sans que Danilo Joyeux ne se manifeste. Ayant essayé de l'appeler sans succès, constatant que son téléphone était éteint, Stephan Winsley Gary Paul s'est rendu de nouveau au domicile de la victime le lendemain, vers 7 heures du matin. Il lui aurait demandé d'attendre, lui assurant qu'il reviendrait avec le téléphone. Malgré plusieurs heures d'attente, le jeune homme ne revient pas, poussant Stephan Winsley Gary Paul à se rendre au poste de police pour signaler le vol de son téléphone. Il a tout de même tenté de reprendre contact avec Danilo Abel Joseph Joyeux, qui jouait au chat et à la souris avec lui.

Vendredi, vers 20 heures, ayant découvert où se trouvait la victime, Stephan Winsley Gary Paul, accompagné de ses deux frères, Dylan et Cedric, ainsi que de leur ami Davidsen Seehuny, se sont rendus à l'avenue Charles, Camp-Levieux, armés de sabres pour donner une leçon à la victime. Après avoir été tabassé, Danilo Joyeux a perdu connaissance, et les quatre l'ont abandonné sur place. Ce sont des habitants de l'avenue Charles qui ont alerté la police.

Danilo Joyeux est connu dans la localité pour ne pas être un enfant de choeur. Cumulant les vols depuis plusieurs années, il est fiché à la police. Il est également tombé dans l'enfer de la drogue depuis quelques années, et malgré les doses régulières de méthadone qu'il prend, il continuait à se procurer de la drogue. La victime était père de deux enfants de cinq ans et trois ans. Ses funérailles ont lieu ce dimanche.