Afrique: Le Sénégal joue le Niger lundi pour une 7e victoire en dix confrontations

Dakar — Le match amical international devant opposer le Sénégal et le Niger, lundi, à partir de 18 heures, va marquer la dixième confrontation entre les équipes nationales de football des deux pays.

Le Sénégal va remettre en jeu son titre continental à l'occasion de la 17e phase finale de Coupe d'Afrique des nations (CAN) en Côte d'Ivoire (13 janvier-11 février).

Avant cela, les Lions du Sénégal vont livrer un match d'adieu devant leur public, en se frottant au Niger, qui n'a pu se qualifier pour la CAN 2024 et ne compte que deux participations à cette compétition, en 2010 et 2013.

Le Sénégal a affronté au total neuf fois le Niger, pour une seule défaite, contre six victoires et deux matchs nuls.

Cette dixième rencontre se tient 61 ans après le premier match qui a opposé les deux équipes nationales, le 16 avril 1963 à Dakar. C'était à l'occasion du premier tour des Jeux de l'Amitié (1960-1963), devenus Jeux africains. Le match s'est terminé sur une victoire du Sénégal, 3-1.

Dix-neuf ans après, le Sénégal et le Niger vont de nouveau s'affronter dans le cadre des qualifications pour la CAN de 1984.

Le match aller, joué le 14 novembre 1982 au Niger, s'était soldé sur un nul vierge. Les Lions vont s'imposer 14 jours plus tard, sur la plus petite marge, à Dakar, lors de la manche retour.

Quelques mois après, le 23 janvier 1983, le Mena va battre pour la première fois à domicile les Lions du Sénégal, 2-0, lors de la phase aller des qualifications pour la Coupe de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao).

Le Sénégal va s'imposer sur le même score (2-0) au match retour, le 6 février, à Dakar, avant de barrer la route au Mena à l'issue de la séance des tirs au but (5-3).

La Coupe de la Cédéao, une compétition, instituée en 1983, opposait les nations d'Afrique de l'Ouest tous les deux ans jusqu'à sa disparition en 1991. Le Sénégal avait gagné l'édition de 1985.

Les deux pays vont se retrouver le 9 octobre 1994, pour leur premier match amical. Les Lions étaient à l'époque dirigés par le duo sénégalais feu Jules François Bocandé-Boubacar Sarr Locotte. Ils vont dominer le Mena, 3-1.

Le deuxième match amical entre Lions et Mena va se dérouler 18 ans après, le 14 novembre 2012. Une rencontre qui s'est soldée par un match nul (1-1), le deuxième de l'histoire des confrontations entre les deux équipes.

Le Sénégal va par la suite s'imposer deux fois aux dépens du Niger, en 2016, pour ses cinquième et sixième victoires sur son adversaire, lors des qualifications de la CAN 2017. Le match aller a eu lieu le 26 mars (2-0) et la manche retour s'est déroulée le 29 mars (2-1).

Ils seront de nouveau opposés pour la troisième rencontre amicale de l'histoire de leurs confrontations, ce lundi 8 janvier, une occasion pour l'équipe du Sénégal de battre une septième fois le Niger, histoire de faire le plein de confiance avant de s'envoler en Côte d'Ivoire pour y défendre sa couronne.

La CAN 2024 se déroulera dans cinq villes et cinq stades : Abidjan (stade Alassane Ouattara et stade Félix Houphouët-Boigny), Bouaké (stade de la Paix), Korhogo (stade Amadou Gon Coulibaly), San-Pedro (stade Laurent Pokou) et Yamoussoukro (stade Charles Konan Banny).

Le stade Alassane Ouattara accueillera le match d'ouverture et la finale.

En juin 2023, la CAF et le comité d'organisation local ont dévoilé l'identité visuelle de la CAN 2024.

Le tirage au sort des poules de la CAN a été effectué le 12 octobre dernier.

Le Sénégal, champion d'Afrique en titre, a été logé dans la poule C, en compagnie du Cameroun, de la Guinée et de la Gambie.

Les Lions joueront leur premier match contre les Scorpions de la Gambie, le 15 janvier à 14h.

Le match d'ouverture va opposer la Côte d'Ivoire, le pays hôte, à la Guinée-Bissau.