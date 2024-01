Algérie: Intempéries - Plusieurs routes bloquées par la neige

ALGER — Les intempéries enregistrées ces dernières 48 heures dans plusieurs régions du pays ont entraîné une interruption du trafic au niveau de plusieurs routes nationales (RN) et chemins de wilaya (CW) bloqués par la neige, selon un bilan établi dimanche par les services de la Gendarmerie nationale (GN).

Les dernières intempéries enregistrées ont entraîné une interruption du trafic au niveau de plusieurs routes dans les wilayas de Tizi Ouzou, Bouira et Bejaia, a déclaré à l'APS le commandant Samir Bouchehit, chef du bureau de communication au Centre d'information et de coordination routière de la Gendarmerie nationale, précisant que la RN 15 reliant Bouira et Tizi Ouzou était bloquée au niveau d'Assoul (commune d'Aït Boumahdi) en raison de l'accumulation de la neige.

Le trafic est également interrompu sur la RN 30 reliant Bouira et Tizi Ouzou, au niveau de Tizi N'Kouilal (commune d'Iboudraren), et le CW 253 reliant les wilayas de Bejaia et de Tizi Ouzou, à hauteur du Col de Chellata (commune d'Illiten).

La neige accumulée a aussi entraîné la fermeture de la RN 15 reliant les wilayas de Bouira et de Tizi Ouzou, à hauteur du Col de Tirourda (commune d'Aghbalou) et de la RN 33 à Lakoukar (commune de Bechloul) et à Tikjda (commune d'El Asnam).

Dans la wilaya d'Ouled Djellal, la montée des eaux a entraîné la fermeture du CW 60 reliant les communes de Sidi Khaled et de Ras El-Miaad.

Face à cette situation, les services de la Gendarmerie nationale ont mis en place un plan d'urgence prévoyant le déploiement de davantage de patrouilles et plus de points de contrôle pour éviter aux citoyens d'emprunter les routes fermées à cause de la montée des eaux ou de l'accumulation de la neige.

Ce plan restera en vigueur jusqu'à la réouverture de toutes les routes fermées, a assuré le commandant Bouchehit, appelant, par ailleurs, les usagers de la voie publique à redoubler de prudence et de vigilance au volant pendant les intempéries et à éviter l'excès de vitesse et les manoeuvres dangereuses.