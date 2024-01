Maroc: Rencontre à Al Hoceima autour de la 2ème édition du concours international d'open innovation 'TDC 2023'

La Faculté des sciences et techniques (FST) d'Al Hoceima a abrité, récemment, une rencontre de communication autour de la 2ème édition du concours international d'open innovation Territory Development Challenge (TDC) 2023.

Cette rencontre, tenue en présence des étudiants de la FST et de l'Ecole nationale des sciences appliquées, a été marquée par la mise en lumière des objectifs de ce concours, lancé par le Centre régional d'investissement (CRI) de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, ainsi que les conditions de participation et les principaux défis à relever par les participants.

Dans une déclaration à la MAP, le directeur du CRI d'Al Hoceima, Mohamed Azerkane, a souligné que cette compétition est ouverte à tous les porteurs d'idées de projets innovants, qu'ils soient salariés, étudiants chercheurs, diplômés de centres de formation, d'entrepreneurs ou d'investisseurs marocains et étrangers, dans le but de consolider et de renforcer la culture de l'innovation et de la coopération entre les composantes de l'écosystème entrepreneurial de la région.

Ce concours, a-t-il enchaîné, constitue également l'occasion de faire connaître les différents atouts de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, ainsi que les opportunités d'investissement et d'affaires dans les secteurs porteurs, et les programmes développés par la région pour accompagner les porteurs de projets, en adoptant une approche collective intégrée.

Cette édition du TDC vise à répondre aux nouveaux défis et opportunités liés à la dynamique régionale d'investissement, notamment l'appui aux activités territoriales dans les espaces publics, à l'industrie et la logistique, à l'économie bleue, l'économie du sport et l'économie verte, ainsi qu'à l'écotourisme, a-t-il ajouté.

Afin d'assurer le succès de cette initiative, le CRI a mis à la disposition des participants une équipe d'experts multidisciplinaires représentant les secteurs public et privé, afin de les accompagner dans la préparation de leurs dossiers, à travers des séminaires interactifs, des réunions bilatérales et des ateliers thématiques animés en arabe, anglais et français, dans le but de formuler des solutions innovantes à certaines des contraintes et défis de développement auxquels la région est confrontée dans les secteurs susmentionnés, a relevé le responsable.

Le CRI avait invité toutes les personnes intéressées à participer massivement à cette belle aventure, en soumettant leurs projets avant le 29 février, directement sur la plateforme www.manaralmoustatmir.ma, pour gagner l'un des 3 prix du concours (70.000, 100.000 et 150.000 dirhams).