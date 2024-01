Maroc: La Bourse de Casablanca s'oriente vers la hausse du 02 au 05 janvier

La Bourse de Casablanca s'est orientée vers la hausse du 02 au 05 janvier 2024, son indice principal, le MASI, gagnant 2,28% à 12.368,94 points (pts).

Le MASI.20, qui reflète la performance des cours des 20 entreprises les plus liquides, et le MASI.ESG, indice des entreprises qui recueillent la meilleure notation ESG, telle que publiée par Moody's ESG Solutions, ont respectivement avancé de 2,09% à 1.010,57 pts et de 2,16% à 921,36 pts.

Le MASI Mid and Small Cap, indice thématique qui calcule la performance des cours des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, s'est renforcé, quant à lui, de 2,44% à 1.019,59 pts, rapporte la MAP.

Sur le plan sectoriel, le secteur de l'immobilier a enregistré la plus forte hausse (+13%), devant le secteur des mines (+8,48%) et celui de l'électricité (+7,09%).

A l'inverse, l'indice des loisirs et hôtels a accusé la baisse la plus forte (-5,77%), suivi de l'indice de sylviculture et papier (-3,42%) et celui des services de transport (-0,9%).

Le volume global des échanges a atteint 812,78 millions de dirhams (MDH) réalisé principalement sur le marché central. Le volume du marché central s'est établi à 812,49 millions de dirhams (MDH), tandis que les transferts se sont établis à 283.277 dirhams.

S'agissant des instruments les plus actifs, CFG Bank a occupé la première place avec un flux transactionnel de 271,83 MDH, devant Alliances (135,42 MDH) et Attijariwafa Bank (48,24 MDH).

La capitalisation boursière s'est hissée, de son côté, à près de 641 MMDH.

Sur le front des valeurs, les plus fortes hausses ont été réalisées par Alliances (+22,08% à 141 dirhams (DH)), Zellidja S.A (+11,82% à 78,5 DH), CFG Bank (+10,42% à 156,25 DH), Douja Prom Addoha (+9,91% à 15,75 DH) et AGMA (+9,72% à 7.000 DH).

À l'opposé, Promopharm S.A. (-6% à 940 DH), Risma (-5,77% à 195,05 DH), Med Paper (-3,42% à 19,79 DH), Afric Industries SA (-2,97% à 325 DH), et Aluminium du Maroc (-2,48 % à 1.335 DH) ont accusé les plus fortes baisses.