Maroc: Focus sur des success stories pour inciter les jeunes à croire en leurs rêves

Des success stories, retraçant les parcours de plusieurs professionnels et jeunes célébrités marocaines, ont été présentées, samedi à Casablanca, lors d'une conférence-débat destinées à inciter les jeunes étudiants à croire en leurs rêves.

Cet événement, organisé par le "Club TEDx" relevant de l'Ecole supérieure des industries du textile et habillement (ESITH), et animé par des intervenants de renom, s'est articulé autour du débat, de l'échange et de la réflexion, mettant en avant des expériences de vie et des parcours inspirants, invitant les jeunes à s'armer de la persévérance, de la patience et de la passion pour aller jusqu'au bout et atteindre leurs objectifs personnels et professionnels.

"Les jeunes ont besoin de s'inspirer et de tirer profit des success stories, des modèles réussis, pour aller de l'avant, pour mener à bien leurs cursus académiques dans un premier temps, puis affronter les difficultés de la vie réelle dans le milieu professionnel", a souligné Tarik El Mlih, coach professionnel, ayant pris part à cette rencontre.

Et d'ajouter, dans une déclaration à la MAP, que "le parcours professionnel, quel qu'il soit, est émaillé de défis, et il est nécessaire de sensibiliser nos jeunes, leur transmettre les connaissances et leur apprendre les techniques et démarches à adopter pour affronter la réalité et les situations de compétition. D'où l'intérêt de ce genre de rencontres".

En plus du coach Tarik El Mlih, ont aussi participé à ce débat, Samid Ghailan, journaliste et animateur, Saber Boukhari, coach et créateur de contenu, Mohamed Amine Zouhri, créateur de contenu en astrophysique et Ryslein Sakouni, auteure et coach.

"Cet événement a rassemblé des intervenants qui ont partagé leurs expériences, leurs parcours personnels et professionnels, avec comme objectif de stimuler la réflexion chez nos étudiants", a souligné, pour sa part, Aïcha Ourami, responsable des activités para-universitaires à l'ESITH.

Mme Ourami a noté, dans une déclaration à la MAP, que cet établissement d'enseignement supérieur, qui "s'appuie essentiellement sur l'encadrement personnalisé et les travaux pratiques, abrite 23 clubs dédiés aux activités parallèles, contribuant ainsi à forger la personnalité de l'étudiant et à garantir son épanouissement holistique".