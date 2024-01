Gabon: 'Je souhaite que le CTRI pense à la place de la jeunesse dans les cercles de prise de décisions pour la marche de notre pays vers sa félicité'

interview

Emmanuel Obakamba Ombana, jeune gabonais et citoyen engagé, répond aux trois questions de la rédaction.

L'an 2023 s'en est allé avec ses hauts et ses bas. Qui est ce qui vous a le plus marqué , positivement ou négativement ?

Avant tout, je tiens à vous remercier pour l'occasion que vous donnez aux Jeunes et Citoyens engagés de contribuer à la gestion de la cité, à travers cette tribune que vous nous offrez.

En 2023, l'élan de solidarité parmi les Gabonais face aux défis a été remarquable, montrant la force d'une nation unie. Cependant, les discordes politiques ont également souligné la nécessité d'une approche inclusive et holistique pour promouvoir l'harmonie sociale. "Le Coup de Libération" du 30 aout 2023, est un moment historique qui a marqué le commun des Gabonais, sur toute l'étendue du territoire et hors de ses frontières. On ne peut ne pas l'évoquer.

L'année 2024 vient de prendre le relai. Qu'attendez vous d'elle, que souhaitez-vous pour cette nouvelle année ?

Pour 2024, j'aspire à une approche holistique du développement, intégrant l'éducation, la santé, les activités sportives et surtout le secteur agricole qui est aussi pourvoyeur de l'emploi pour les jeunes. Prenant exemple de notre histoire, une vision complète contribuera à édifier un Gabon prospère et équilibré.

Depuis le 30 août 2023, le Gabon votre pays vit sous une nouvelle ère. Qu'espérez-vous du pouvoir militaire en place ou quelles sont les propositions que vous pouvez soumettre afin de contribuer à la bonne marche du CTRI ?

Depuis le 30 août 2023, une approche inclusive et holistique est nécessaire pour guider la transition vers la gouvernance civile et/ou militaire. En proposant une concertation multidimensionnelle, je souhaite favoriser un dialogue inclusif entre les autorités militaires et civiles, la population et les partenaires internationaux, pour construire ensemble un CTRI, fondé sur la stabilité, la justice sociale et le respect des droits fondamentaux. Je souhaite que le CTRI pense à la place de la jeunesse dans les cercles de prise de décisions pour la marche de notre pays vers sa félicité.