Maroc: L'ouverture du SGG sur l'université susceptible de sensibiliser à l'importance des lois

L'ouverture du Secrétariat général du gouvernement (SGG) sur l'université est susceptible de sensibiliser à l'importance des lois, a souligné, jeudi à Rabat, le directeur général de la législation et des études juridiques du SGG, Bensalem Belkourati.

S'exprimant à l'occasion d'une visite effectuée au SGG par les étudiants du Master "Stratégie de prise de décision" à la Faculté Polydisciplinaire de Taza, M. Belkourati a indiqué que cette visite "nous permet de nous ouvrir sur notre environnement et de contribuer à sensibiliser à l'importance des lois et de la culture légale de manière générale", outre l'échange d'opinions avec des jeunes qui constitueront les cadres de l'avenir.

Cette visite pourrait rapprocher davantage les étudiants du travail du SGG et leur faire découvrir un aspect primordial de l'action gouvernementale, a-t-il poursuivi.

Cette visite d'étude s'inscrit dans le cadre de l'ouverture du SGG sur son environnement, notamment l'université, et présente l'opportunité de promouvoir les missions de cette institution gouvernementale, notamment le volet lié à l'étude des projets de textes juridiques, les spécificités de la décision juridique, ainsi que les mécanismes de diffusion de l'information juridique.

De son côté, Ouadie El Hamel, enseignant-chercheur à l'Université Sidi Mohamed Ben Abdallah de Fès, a fait savoir que cette visite va de pair avec l'ouverture de l'université sur les institutions et administrations publiques, afin d'approfondir les connaissances et les acquis scientifiques ayant été transmis aux étudiants tout au long de leur cursus académique et universitaire.

Egalement membre de l'équipe pédagogique du Master "Stratégie de prise de décision" à la Faculté Polydisciplinaire de Taza, M. El Hamel a, de même, affirmé, dans une déclaration à la presse, que la visite vise, entre autres, à découvrir de près les différentes missions dont le SGG est investi aux niveaux de la législation, de la coordination et de la légifération.

Le programme de cette visite comprend, plus particulièrement, la présentation de trois exposés, à savoir "Le processus d'élaboration et d'étude des projets de textes juridiques", "La décision juridique: particularités et dimensions" et "La diffusion de l'information juridique".