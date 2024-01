Maroc: Le 17e Trophée Maroc Equestre célèbre les meilleurs cavaliers et chevaux qui ont brillé en 2023

Rabat — Le trophée Maroc Equestre, qui souffle cette année sa 17è bougie, a fêté les meilleurs cavaliers, cavalières et chevaux qui se sont distingués en 2023 dans dix catégories, lors d'une cérémonie organisée samedi soir à Rabat.

Les organisateurs de cet évènement placé sous le thème "Le Galop des Etoiles... Les lumières sur la piste" ont consacré un hommage exceptionnel aux « hommes de l'ombre » qui font rayonner les sports équestres en dehors des pistes.

La 17e cérémonie annuelle du Trophée Maroc Equestre a été également un moment pour honorer et reconnaître les efforts des encadrants, entraîneurs et directeurs de pistes pour hisser haut les couleurs nationales au niveau international, continental et arabe.

Dans une allocution de circonstance, le président du trophée, Badr Fakir a tenu à féliciter, lors de cette cérémonie, marquée par la présence notamment du ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohammed Mehdi Bensaid et plusieurs figures nationales et internationales des mondes du sport et de l'art, les cavaliers et cavalières qui ont brillé en 2023.

Dans ce sens, M. Fakir a affirmé que ce trophée aspire à récompenser les efforts consentis par les cavaliers et cavalières ayant contribué au développement de l'équitation au Maroc et représenter comme il se doit les couleurs du Royaume dans les compétitions nationales, continentales et internationales, rappelant les efforts déployés par le président de la Fédération royale marocaine des sports équestres, Moulay Abdellah Alaoui pour la promotion de la pratique de l'équitation en général et des arts équestres traditionnels en particulier, outre le soutien qu'il ne cesse de fournir au profit de cette discipline.

Ainsi, le prix "Elite" a été remporté par le cavalier Abdelkébir Ouaddar, qui, montant son cheval "Ceika Malouine", avait remporté le Prix SM le Roi Mohammed VI au titre du championnat du Maroc seniors de saut d'obstacles.

Le prix réservé à la catégorie "Espoirs" a été décroché par le jeune cavalier Ibrahim Benssy (saut d'obstacles minime C), celui récompensant la catégorie "AS" au cavalier Rachid Boukri (endurance 90 km), tandis que les prix des catégories "Team" et "Equi'harmony" ont été remportés, respectivement, par le club Etrier de Casablanca et le Royal complexe des sports équestres Dar Es Salam (fantasia).

Le prix de la catégorie "Equi'spirit" est allé au Royal Club Equestre du Lac, celui de "Equi'perf" au Royal complexe des sports équestres Dar Es Salam, alors que le prix de la catégorie "talent" a été glané par le cavalier Ghali Bougja (U13) et celui de la catégorie "Faras" au cheval "Inca du Moulin", qui avait remporté le championnat du Maroc réservé aux chevaux de 5 ans.

Les arts équestres ont de leur côté été à l'honneur avec la remise du prix "Baroud" à la sorba du moqaddem Harit El Yousfi, vainqueur de la 22è édition du trophée Hassan II des arts équestres traditionnels, au titre du championnat du Maroc Seniors en 2023.

D'autres prix ont été en outre remis lors de cette soirée, à l'image du prix "Reconnaissance", décroché par le Royal Club Equestre du Détroit de Tanger, vainqueur de la Coupe du Trône des clubs et Oussama El Assri, moqaddem de la sorba de la région Casablanca-Settat, qui a remporté la 6è édition du Grand Prix SM le Roi Mohammed VI des arts équestres traditionnels à El Jadida.

Quant au prix "Encouragement", il a été glané par la Marocaine Melissa Charlier, tandis qu'une "distinction exceptionnelle" a été attribuée au champion du monde El Mehdi Chouiyeb, médaillé d'or aux "Jeux Mondiaux 2023 - Special Olympics" à Berlin.