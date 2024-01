Maroc: Casablanca - Participation distinguée de la coopérative 'Mogador Organic' à 'Squalli Expo'

Casablanca — La coopérative "Mogador Organic", spécialisée dans les produits du terroir, a marqué une participation distinguée à "Squalli Expo", qui se poursuit à Casablanca jusqu'au 10 janvier.

Dans le cadre de cette exposition, organisée à la "Galerie Benomar" relevant du centre commercial Benomar, avec près de 60 exposants, le stand de la coopérative "Mogador Organic" a connu une affluence remarquable, offrant des cosmétiques naturels et des produits du terroir (Argan, miel, Amlou...).

La coopérative "Mogador Organic" participe à Squalli Expo pour "mieux faire connaître ses produits de qualité puisés dans la richesse du terroir de notre pays et commercialisés dans l'ensemble du Maroc", a souligné Zahira Hattari, responsable financière à cette Coopérative.

Et d'ajouter, dans une déclaration à la MAP, que "Mogador Organic", basée à la commune rurale Tafetachte relevant de la province d'Essaouira, "contribue activement au développement de son environnement en employant une quinzaine de femmes", affirmant que cette coopérative "aspire à se développer davantage, employer plus de femmes et entamer prochainement la commercialisation de ses produits à l'international".

"Mogador Organic" donne une belle image de la richesse du terroir de notre pays et rend ses lettres de noblesse aux produits naturels, a noté Mouna Tawil, youtubeuse, participant à cette exposition.

Et d'ajouter, dans une déclaration à la MAP, que "Squalli Expo" réunit des femmes venues de plusieurs régions du Maroc et exposant des produits mettant à l'honneur la beauté de l'artisanat marocain et la créativité de ces femmes innovantes.

Anas Squalli, organisateur de "Squalli Expo" a noté, pour sa part, que cette plateforme d'exposition, créée l'année dernière, a pour vocation d'encourager les femmes et de les aider à mieux commercialiser leurs produits, notant qu'elle a jusqu'ici fait escale dans plusieurs villes marocaines, notamment Mohammedia, Casablanca, Rabat, Marrakech, Agadir, Oujda et prochainement à Tanger, totalisant une dizaine d'expositions.