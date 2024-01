Afrique: CAN 2023 / Pape Gueye (Sénégal) - « On ne veut pas s'arrêter à une CAN »

interview

Pape Gueye reste optimiste et déterminé à une semaine du début de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN 2023). De retour de ses quatre mois de suspension, le milieu sénégalais veut aider son pays à remporter un second sacre continental. Le joueur de l'Olympique de Marseille s'est confié aux journalistes ce dimanche 7 janvier 2024 en conférence de presse à la veille du match amical de préparation contre le Niger.

Journaliste : Ça vous fait quoi moralement d'avoir une sélection en équipe nationale pour la CAN après quatre mois d'absence ?

Pape Gueye : Moralement je suis content d'être ici. J'ai eu 4 mois un peu compliqués. Je n'ai pas pu jouer notamment avec mon club et avec mon pays. Mais j'ai pris ça comme un moment où je me concentrais plus sur moi-même, en travaillant ce que je n'avais pas le temps de travailler en club, sur tout ce que je devais améliorer. Je suis très content. Je remercie toutes les personnes qui m'ont soutenu, notamment les Sénégalais. Je remercie aussi le coach (Aliou Cissé, ndlr), qui a été là dès l'annonce de ma suspension. Mais, aussi, je remercie mes coéquipiers. J'espère qu'on va faire de très belles choses.

A une semaine de la CAN, comment vivez-vous cette motivation de remettre le trophée en jeu, mais aussi cette envie d'arracher une seconde couronne ?

P.G. : On est très motivé. Chaque sénégalais a en tête d'aller là-bas (Côte d'Ivoire, ndlr) pour montrer qu'on est une grosse équipe d'Afrique et de remporter cette CAN. On est tous des compétiteurs. On a à coeur d'aller là-bas et de montrer de quoi on est capable depuis la CAN 2022. Depuis plusieurs années on a de très bons résultats en sélection. Donc, on ne veut pas s'arrêter à une CAN. On sait que c'est compliqué, mais on fera tout le nécessaire pour amener cette deuxième CAN à la maison.

Le message à l'endroit des supporters c'est lequel ?

P. G. : C'est un énorme plaisir de jouer à domicile. A chaque fois qu'on joue ici, on sent que le public est derrière nous. On sait que le Sénégalais est un passionné, je pense un peu à Marseille où je suis (rires). On est très content de jouer ce match contre le Niger, qui sera le dernier avant la CAN. La seule chose qu'on demande, c'est de rester unis, tous ensemble durant cette compétition, comme en 2022. Une CAN, c'est compliqué. A la fois, elle peut être longue ou courte. Nous, on va tout donner. Je suis sûr qu'il n'y aura aucun joueur qui va tricher sur le terrain