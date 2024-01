Madagascar: Des chevaux retraités offerts revendus à Madagascar

Au coeur du monde hippique à Maurice, une affaire des plus troublantes vient d'émerger, jetant une ombre pesante sur le sort réservé aux chevaux retraités. Actuellement, ces animaux, en provenance de diverses écuries, trouvent refuge à Holy Ranch et à la Brasserie en attendant la période de quarantaine. Or, au lieu de bénéficier d'une retraite paisible au sein d'un club équestre local, ces chevaux, qui ont été donnés en cadeau par des propriétaires, semblent destinés à être vendus à Madagascar. Cette vente peut s'élever à plusieurs millions de roupies.

Cette révélation suscite une inquiétude légitime au sein de la communauté équine mauricienne, car ces chevaux sont impliqués dans une transaction douteuse qui soulève des questions quant à la moralité et à l'éthique entourant leur destinée. Le Horse Retirement Committee a déjà pris connaissance de cette affaire. Un ancien ministre du Mouvement socialiste militant (MSM) serait mêlé à un partenariat suspect avec un ressortissant français et le propriétaire de Holy Ranch, situé à Trois Mamelles, pour la vente d'une vingtaine de chevaux. La question qui préoccupe est de savoir si ces chevaux, offerts en cadeau au club après leur retraite, sont désormais destinés à être des objets de commerce lucratif, loin de l'intention originelle.

%

Une demande a même été déposée auprès de la section quarantaine du ministère de l'Agro-industrie pour les besoins de la quarantaine des chevaux. Cette démarche vise à obtenir la clearance nécessaire pour que ces animaux puissent quitter le sol mauricien en toute légalité. Le Horse Retirement Committee compte bien aller au fond de cette affaire. L'opacité entourant cette affaire prend une nouvelle tournure inquiétante avec l'apparent mutisme au niveau du ministère. Sollicité vendredi dans la matinée, le vétérinaire chargé de la quarantaine des chevaux était indisponible, pris dans une réunion, et devait reprendre contact une fois libéré. À l'heure où nous rédigeons ces lignes, aucune nouvelle n'a été reçue du vétérinaire en question, plongeant cette affaire dans un mystère croissant. Ce silence prolongé alimente d'ailleurs les spéculations sur une éventuelle ingérence politique.

En parallèle, au ministère de l'Agro-industrie, l'on démontre une réticence à fournir des informations concernant cette affaire. Cette réticence semble être alimentée par la crainte de représailles en raison de l'implication de l'ancien ministre du MSM et de son bras droit, une figure notoire au sein de la communauté des «gros bras». D'ailleurs, il importe de souligner que le Holy Ranch, sis à Trois Mamelles, avait été perquisitionné par la Special Striking Team (SST) en mai dernier en compagnie des membres de la Special Mobile Force. Elle soupçonnait que le lieu ait un lien avec Vimen Sabapati, arrêté avec 10 kg d'héroïne valant Rs 150 millions.

«Dans quel but ?»

L'indignation gronde parmi les propriétaires de chevaux et les entraîneurs, qui estiment que ces animaux, offerts en cadeau au club après leur retraite, ne devraient pas être destinés à la vente. Les chevaux retraités, bien souvent, sont réorientés vers des activités équestres non compétitives, des programmes de thérapie équine ou des sanctuaires équins pour une retraite paisible, et non pas pour être vendus à des millions de roupies à d'autres fins.

Un propriétaire de chevaux s'exprime avec préoccupation. La transparence et le protocole, dit-il, semblent cruellement absents dans cette affaire. «La question principale demeure : où iront ces animaux, à qui ontils été vendus à Madagascar et dans quel but ? Cette affaire est très grave, les autorités concernées doivent enquêter sans délai.»

Une responsable d'une école d'équitation souligne pour sa part que la mission des clubs et des écoles qui reçoivent ces chevaux est de leur sauver la vie et de les prendre en charge. Elle affirme avec fermeté que «prendre un cheval qui est donné en cadeau et le revendre est un acte immoral. Surtout, il faut l'aval des personnes concernées». Elle souligne la nécessité absolue de respecter les intentions initiales des donateurs et de garantir le bien-être de ces créatures après leur retraite sportive.

Le Horse Retirement Committee, autrefois très actif à l'époque du Mauritius Turf Club, est rappelé avec nostalgie par certains entraîneurs. Ces derniers déplorent le manque de suivi et de garanties depuis l'avènement de People's Turf Club. Ces professionnels du monde hippique soulignent que les chevaux retraités, une fois qu'ils ont terminé leur carrière dans les courses, méritent d'être dirigés vers des programmes spécifiques garantissant une vie digne et respectueuse. Ces programmes, souvent conçus pour répondre aux besoins spécifiques des chevaux retraités, peuvent inclure une variété d'activités, telles que la réorientation vers des disciplines équestres non compétitives, des programmes de thérapie, ou simplement une retraite paisible.

Cependant, avec les récentes révélations, la crédibilité de ces initiatives est mise à l'épreuve. L'on craint que l'implication d'un proche du gouvernement n'entrave une enquête en bonne et due forme et la prise de sanctions nécessaires. Alors que la période de quarantaine touche à sa fin, il est crucial de se demander quel sera le destin de ces chevaux. La question demeure : les autorités prendront-elles des mesures, ou le silence persistant cachera-t-il la vérité sur le sort de ces animaux ?