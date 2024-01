Afrique: Baciro Candé - 'Notre objectif est de franchir la phase de poules'

Joueurs et encadreurs de la Guinée Bissau sont arrivés ce dimanche 7 janvier 2024 à Abidjan pour prendre part à la 34ème édition de la CAN CAF TotalEnergies.

Baciro Cande et ses poulains ont été accueillis par quelques dizaines de compatriotes mobilisés à l'aéroport Félix Houphouet Boigny d'Abidjan.

Principal outsider dans le groupe A qu'elle partage avec le pays organisateur, le Nigéria et la Côte d'Ivoire, l'équipe des Djurtus n'a pas l'intention de capituler.

La Guinée-Bissau qui honore sa quatrième participation à la Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies, aura l'honneur de disputer le match d'ouverture, le samedi 13 janvier 2024 face à la Côte d'Ivoire, pays hôte, au Stade Olympique Alassane Ouattara d'Ebimpe.

Une deuxième expérience dans la compétition, pour le pays qui avait déjà goûté aux délices du match inaugural, lors de l'édition 2017 au Gabon. « Je suis habitué, la première compétition que j'ai faite, j'avais joué en ouverture face au Gabon et on avait fait jeu égal (1-1). Je sais que la Côte d'Ivoire est plus forte que le Gabon mais la Guinée Bissau va faire son travail, tout doucement », a-t-il assuré dans un entretien accordé à CAFOnline à son arrivée à Abidjan.

Logés dans une poule A difficile, avec outre la Côte d'Ivoire, le Nigéria et la Guinée Equatoriale, Baciro Cande et ses hommes espèrent créer la surprise en franchissant pour la toute première fois, la phase de groupes. « Notre objectif, c'est de passer enfin le premier tour. C'est vrai que notre poule est très difficile avec des adversaires tels que la Côte d'Ivoire, le Nigéria et la Guinée Equatoriale mais tout est possible, en football, tout est possible », déclare le technicien.

%

La Guinée Bissau sera face à la Guinée Equatoriale lors de la deuxième journée prévue le 18 janvier 2024 dans le groupe A.

Ils boucleront la phase de groupes par un autre défi face au Nigéria, le 22 janvier au Stade Félix Houphouet Boigny d'Abidjan.

Premier entraineur à qualifier son pays pour le plus prestigieux événement sportif en terre africaine en 2017, Baciro Cande disputera, en Côte d'Ivoire, sa quatrième CAN CAF TotalEnergies à la tête des Lycaons. Un petit exploit déjà, pour l'homme aux 56 piges.