Afrique: Belles victoires pour l'Algérie et le Mali en préparation pour la Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies Côte d'Ivoire 2023

Les 24 équipes qui participeront à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies Côte d'Ivoire 2023 disputent des matches amicaux afin de peaufiner leur préparation en vue de la compétition qui débutera la semaine prochaine. Chaque équipe a soigneusement choisi ses adversaires pour peaufiner sa préparation, profitant de l'occasion pour affiner ses compétences avant la compétition continentale tant attendue.

L'Algérie et le Mali ont remporté des victoires importantes qui ont renforcé leur confiance avant la compétition qui sera lancée le 13 janvier à Abidjan.

Togo 0-3 Algérie

Lors d'un match amical disputé à Lomé, l'Algérie s'est imposée face à la sélection nationale locale du Togo sur le score sans appel de 3-0. En première mi-temps, les Fennecs ont pris l'avantage grâce à un but sur corner du défenseur Rami Bensebaini. Islam Slimani, meilleur buteur de l'histoire de l'équipe nationale algérienne, a doublé la mise en seconde période. Bensébaini, encore sur corner, a inscrit son deuxième but personnel et le troisième pour l'équipe algérienne dans ce match. L'Algérie jouera un autre match amical au Togo contre le Burundi le 9 janvier avant de se rendre à Bouaké, où elle sera basée pendant la CAN.

Mali 6-2 Guinée-Bissau

%

Le Mali a remporté une victoire retentissante sur la Guinée-Bissau en match amical dans le cadre de sa préparation pour la Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies, Côte d'Ivoire 2023.

Les "Aigles" ont dominé avec un score de 6-2, avec des buts de Youssouf Niakate, Lassana Coulibaly, Kamory Doumbia, Sekou Niakate, Falaye Sacko, et Lassine Sinayoko. La Guinée-Bissau a réussi à marquer deux fois par Mama Baldé et Carlos Mané.

RD Congo 0-0 Angola

La rencontre amicale entre la RD Congo et l'Angola s'est achevée sur un score nul et vierge, soulignant la solide performance défensive des deux équipes. Malgré l'absence de buts, le match amical s'est avéré bénéfique pour les "Léopards" et les Palancas negras dans leurs derniers préparatifs pour le tournoi à venir.

Burkina Faso 1-2 Iran

Le Burkina Faso a choisi d'affronter un adversaire extérieur au continent, l'Iran, dans un match amical qui s'est soldé par une défaite 2-1 des Etalons.

Mohamed Konate a ouvert le score pour le Burkina Faso à la 17ème minute, mais l'Iran a réussi à remonter la pente, inscrivant deux buts pour la victoire.

Tunisie 0-0 Mauritanie

La Tunisie et la Mauritanie se sont quittées sur un score nul et vierge lors d'un match amical organisé en Tunisie dans le cadre de leur préparation pour la Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies, Côte d'Ivoire 2023.

Les entraîneurs Jalal Kadri et Amir Abdou ont utilisé ce match pour des préparations cruciales avant la grande fête du football continental, mais les deux équipes n'ont pas réussi à trouver le chemin des filets malgré quelques moments passionnants.