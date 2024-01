Afrique de l'Ouest: Mohammed Kudus - Voici le plat préféré de l'ailier ghanéen

Un coéquipier de Mohammed Kudus à West Ham United révèle quelques anecdotes sur l'ailier ghanéen. Le plat préféré du joueur des Black Stars a été dévoilé.

L'ancienne star de l'Ajax Amsterdam a rejoint les Hammers l'été dernier, s'intégrant très facilement comme une éponge dans l'eau. En 24 apparitions, Mohammed Kudus a marqué dix buts (6 en Premeir league) et délivré une passe décisive.

Pour arriver à ces statistiques, ce dernier a dû compter sur le soutien de son compatriote, Joseph Anang qui est un gardien de but né au Ghana, mais ayant choisi de représenter l'Angleterre au niveau junior. Lors d'un entretien publié par West Ham, Anang a révélé comment il a aidé Mohammed Kudus à s'intégrer dans l'ouest de Londres.

« Starboy » est mon homme et dès que j'ai su que Mo était en train d'être signé, nous avons trouvé une connexion instantanée, et il est si humble. Nous savons tous les deux comment ça se passe chez nous et si vous n'êtes pas humble, vous devez être fou. C'est une star, mais il reste humble et c'est une des choses que j'aime vraiment chez lui. Nous sommes deux garçons ghanéens à Londres ! Nous venons d'horizons similaires, il me comprend et je le comprends aussi. Je le conduis dans ma petite Lamborghini ! En fait, c'est une Volkswagen Polo, mon banger ! », a révélé le gardien de but de 23 ans.

Anang a aussi dévoilé le plat préféré de Mohammed Kudus. « Nous passons beaucoup de temps ensemble et aimons notre nourriture, en particulier le Jollof. Soit, nous allons au restaurant, soit nous nous faisons livrer chez Mo. Nous regardons des matchs ensemble et avons beaucoup de conversations sur nos voyages et sa venue ici et le voir briser la Premier League a été mon point culminant jusqu'à présent cette saison. Cela me motive davantage, à 100 %, car nous avons vécu des parcours semblables et venons également d'horizons identiques », a-t-il poursuivi.

Le Jollof est un plat de riz cuit au gras. Très apprécié à travers toute l'Afrique de l'Ouest, d'où est issu Mohammed Kudus, ce mets est classé au patrimoine immatériel de l'humanité de l'UNESCO en 2021.