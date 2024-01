Algérie: Constantine - Hausse de 40 % du nombre de placements dans des postes d'emploi en 2023

CONSTANTINE — Le nombre de demandeurs d'emploi placés dans des postes de travail en 2023 par l'antenne de wilaya de l'Agence nationale de l'emploi (ANEM) de Constantine a connu une hausse "notable" par rapport à l'année 2022, représentant 40 %, a révélé dimanche le chargé de la gestion de cette direction, Imad Henni.

En 2023, parmi le nombre global de placements, 9.047 ont été effectués dans le secteur privé dont 8.863 demandeurs d'emploi placés dans des sociétés nationales privés et 184 autres concernés par des entreprises étrangères, a précisé M. Henni, ajoutant que 1.453 personnes ont été embauchées dans le secteur public.

La levée du gel sur 50 projets d'investissement public et privé ayant contribué à la création de plus de 2.000 emplois au profit des jeunes et l'application de la nouvelle loi visant le développement de l'entrepreneuriat sont les facteurs qui ont favorisé la hausse du nombre de placements dans des postes de travail, a affirmé la source.

Plus de 70.200 nouveaux demandeurs d'emploi ont été dénombrés en 2023 par l'AWEM de Constantine qui dispose actuellement de sept (7) antennes locales dont deux (2) au chef-lieu de wilaya et cinq (5) autres réparties sur les communes d'El Khroub, d'Ain Abid, de Hamma-Bouziane et de Zighoud-Youcef en plus de la circonscription administrative Ali Mendjeli, a-t-on noté.