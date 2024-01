Algérie: Célébration de la Journée arabe d'alphabétisation à Beni Abbes

ALGER — L'Office national d'alphabétisation et d'enseignement pour adultes (ONAEA) célébrera lundi dans la wilaya de Beni Abbes la Journée arabe d'alphabétisation qui coïncide avec le 8 janvier de chaque année, a-t-il indiqué dimanche un communiqué.

Le coup d'envoi de la célébration de cette Journée sera donné depuis la wilaya de Beni Abbes, sous la supervision du ministère de l'Education nationale, et inclura les annexes de l'ONAEA à travers le pays, selon la même source qui précise que l'Algérie "poursuit les actions positives de la stratégie nationale d'alphabétisation, mise en oeuvre sur le terrain avec les partenaires, dont les départements ministériels, la société civile et les associations nationales et locales".

Tamazight au niveau de 14 wilayas, de 800 apprenants dans les centres de solidarité nationale dans 19 wilayas, et 511 apprenants non voyants dans les classes d'alphabétisation avec la technique du Braille dans 14 wilayas.

Concernant l'introduction des technologies de l'information et de la communication dans les processus d'enseignement et d'apprentissage, tous les manuels d'alphabétisation, tous niveaux confondus, ont été numérisés sous forme d'applications en deux versions : l'une sans internet et l'autre en ligne via le site de l'ONAEA "www.onaea.dz".