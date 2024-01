Cote d'Ivoire: Présentation des vœux de nouvel au Chef de l'Etat- C'est à partir de ce lundi

La cérémonie de présentation des vœux de nouvel an au Chef de l’État, Alassane Ouattara, débute dans la matinée de ce lundi 08 Janvier 2024 , à la salle des pas perdus du Palais présidentiel, au Plateau. Selon des sources officielles ivoiriennes, le cérémonial démarrera aujourd’hui avec les hautes personnalités de l’État. À savoir le vice-Président de la République, le Premier ministre, les présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat et les têtes d’Institutions.

Le rituel inclut les ministres et les directeurs de cabinet du Président de la République, du vice-Président et du Premier ministre. La communauté diplomatique comptera également parmi ces hautes personnalités, invitées spéciales du Président, ce matin. Effectueront également le déplacement de la salle des pas perdus, les membres de plusieurs institutions. Notamment le haut représentant du Président de la République, les députés, les sénateurs et les magistrats issus des hautes juridictions. La note de la direction du protocole d’État cite aussi la Cour des comptes, le Conseil économique social environnemental et culturel, le médiateur de la République, la Grande chancellerie, la Commission électorale indépendante (Cei), l’Inspection générale d’État ou encore la Haute autorité pour la bonne gouvernance.

Cette première phase de présentation des vœux fera suite une à deuxième, jeudi 11 janvier. La troisième bouclera la boucle, pour ainsi dire, le lundi 15 janvier 2024