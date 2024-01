Afrique: Aliou Cissé veut sentir plus d'engouement autour des Lions

Dakar — Le sélectionneur des Lions, Aliou Cissé, appelle le public sénégalais à susciter de l'effervescence et l'engouement autour de l'équipe nationale, comme en mars 2022, lors de la manche retour de la confrontation avec l'Égypte, comptant pour le dernier tour des éliminatoires pour la Coupe du monde au Qatar.

« Depuis que nous avons joué contre l'Égypte à Diamniadio, lors de la dernière journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2022, je n'ai pas senti cette effervescence autour de cette équipe », a dit Aliou Cissé en conférence de presse, dimanche, à la veille du match amical devant opposer le Sénégal au Niger.

Cette rencontre, prévue lundi à Diamniadio, va servir de match préparation au Sénégal, à moins d'une semaine du démarrage de la prochaine Coupe d'Afrique des nations (CAN) qui se déroule en Côte d'Ivoire, du 13 janvier au 11 février 2024.

« À l'aube de cette Coupe d'Afrique des nations, c'est le moment de montrer votre soutien. Ce que j'ai vu contre l'Égypte en termes d'engouement, de passion et d'émotion, c'est que nous attendons. Nous voulons le retrouver lundi », a-t-il déclaré.

Aliou Cissé, qui avait à ses côtés Pape Guèye lors de cette rencontre avec les journalistes, a appelé les Sénégalais à accompagner leur équipe nationale.

« La Côte d'Ivoire n'est pas loin, et ceux qui peuvent venir supporter peuvent le faire. Si je n'avais pas organisé ce match, on l'aurait réclamé. Maintenant que c'est fait, alors nous invitons le public à se déplacer en masse et supporter cette équipe qui en a tant besoin », insisté le sélectionneur des Lions.

« C'est un énorme plaisir de jouer à domicile. Nous sentons le public derrière nous. Ce sera le dernier match, et nous demandons aux supporters de rester unis durant la compétition, comme lors de la dernière CAN. C'est un tournoi compliqué et long, mais court à la fois. Nous nous devons d'être solidaires. Après, nous les joueurs, nous allons tout donner », a de son côté déclaré Pape Guèye.

Le milieu de terrain de l'Olympique de Marseille, en Ligue 1 française, a assuré que l'équipe du Sénégal est « motivée » et prête à aller en Côte d'Ivoire pour monter que le Sénégal est une grande nation de football.

« Nous avons à cœur d'aller là-bas montrer de quoi nous sommes capables. Depuis plusieurs années, nous avons de bons résultats à la CAN et nous ne voulons pas nous arrêter à un titre », a ajouté le champion d'Afrique en titre.