Tunisie: Hier et aujourd'hui, à Hammamet - Nos scouts se penchent sur leur avenir

Pas plus tard qu'hier, samedi, à Hammamet, le congrès national extraordinaire des scouts tunisiens a entamé ses travaux, auxquels ont pris part plus de 500 participants et invités.

91 ans déjà et pas une ride. Nos scouts tunisiens continuent à jouer pleinement leur rôle multidimensionnel, à la dévotion de leur société, imbus du sens de l'engagement et de fidélité aux sublimes valeurs du compter-sur-soi, du volontariat et de solidarité.

Au diapason des enjeux

Et les actions qu'ils ne cessent, sans répit, de mener, volontiers, illustrent bel et bien leur attachement indéfectible à la cause nationale.

C'est Robert Baden-Powell, un militaire britannique, décédé en 1941, qui lança, il y a maintenant plus d'un siècle, les prémices du scoutisme dans le monde. Il a été reconnu pour être, alors, son père fondateur et celui qui lui avait initié la loi le régissant et traduit dans les faits la promesse scoute.

Pour leur part, nos scouts tunisiens n'ont ménagé aucun effort, ni lésiné sur les moyens pour répondre à l'appel. Au fil du temps, leur bilan témoigne l'appui constant à l'oeuvre globale du développement et de moult interventions, là où il faut, prenant en considération les priorités et projets dont a besoin la population tunisienne, à travers toutes les régions.

%

Et comme tout organisme à vocation associative, les scouts tunisiens n'en finissent pas de remettre les pendules à l'heure, au diapason des enjeux et défis de l'époque. Ils s'alignent sur les objectifs actuels et les orientations futures de la société.

Ils visent plus loin !

D'ailleurs, suite à leur récente réunion semestrielle, le Conseil national des scouts tunisiens a tenu à faire la lumière sur l'achèvement des travaux de la première tranche du projet de réaménagement et de modernisation du siège de l'association. Sans pour autant perdre de vue leur rôle accru dans la contribution à la construction des écoles, bâtiments publics, des hôpitaux, à la prise en charge des activités dédiées aux jeunes, l'appui aux secours d'urgence et bien d'autres actions de terrain salutaires. Pas plus tard qu'hier, samedi, à Hammamet, le congrès national extraordinaire a entamé ses travaux, auxquels ont pris part plus de 500 participants et invités.

Ils se poursuivent aujourd'hui, invitant les congressistes à se pencher sur le nouveau statut de l'organisation, un projet qui vise essentiellement la mise en place d'une nouvelle stratégie 2026- 2035.

Et ce n'est pas tout. Le débat aura à se focaliser sur le nouveau modèle de gouvernance de nos scouts, ainsi que leur vision futuriste de ce qu'ils vont faire et comment percevoir leurs prochains programmes éducatifs. L'idéal est de répondre aux attentes de leurs adhérents dont particulièrement celles émises par la catégorie jeune.

Avec leur constante devise «Sois prêt», nos scouts tunisiens ont prouvé qu'ils sont disposés à aller plus loin, au service de l'humain et du bien-être social, aidés en cela par leurs louveteaux et fleurettes, guides et éclaireurs, ainsi que leurs routières et routiers.