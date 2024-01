Tunisie: Supercoupe de Tunisie - - ESS-OB (Radès à 16h00) - Une 4e consécration en point de mire

Malgré toutes les contraintes en tous genres et les critiques acerbes par moments, les coéquipiers de Raki Aouani sont en train de marquer l'histoire de l'Etoile Sportive du Sahel.

En ce cycle qui a débuté la saison dernière, les Etoilés ont ramené le titre de champion de Tunisie après 7 ans de disette, sont en course pour une qualification pour les quarts de finale de la Ligue des champions et viennent de réussir l'accès à la phase du play-off du championnat actuel avec la note optimale du bonus. Sur la même lancée, ils auront tout à l'heure un autre rendez-vous avec l'histoire --bien que le titre mis en jeu soit plutôt honorifique-- à l'occasion de la supercoupe de Tunisie face à l'Olympique de Béja, où ils pourront étoffer le palmarès du club sahélien par un 4e trophée de ladite épreuve, de quoi donner aux hommes de Imed Ben Younès des ailes pour la suite de la saison avec une éventuelle première consécration pour l'année 2024. Vivement critiqué ces derniers temps par un bon nombre de supporters étoilés et observateurs, pour le jeu stéréotypé produit lors des dernières sorties de l'équipe, le timonier de l'Etoile est en train de réaliser les objectifs fixés en termes de résultats, à savoir la qualification au play-off avec le statut de leader, la qualification pour la phase de poules de la Ligue des champions au détriment de deux formations coriaces, en l'occurrence le CS Constantine et les FAR du Maroc, ainsi que les chances toujours réelles d'accéder aux quarts de finale de la plus prestigieuse des compétitions continentales. Dans ce même registre, la date du 7 janvier 2024 pourrait rester gravée à vie dans la mémoire de Imed Ben Younes, puisqu'en cas de victoire au détriment des protégés de Mourad Okbi, le technicien étoilé remportera ainsi le premier trophée de sa carrière, ce qui constitue un objectif loin d'être négligeable.

%

Revoilà Chikhaoui, Ben Njima out

La supercoupe de Tunisie édition 2022/2023 sera marquée pour les fans de l'Etoile par le retour tant attendu du capitaine Yassine Chikhaoui après plus d'une année d'absence des terrains à cause d'une rupture des ligaments croisés. Ce dernier fera son entrée bien évidemment en cours de jeu. Par la même occasion, le staff technique de l'ESS pourra compter sur la quasi-totalité de son groupe, avec le retour de Ghofrane Naouali et Assyl Jaziri, à l'exception de Frej Ben Njima qui souffre de quelques problèmes physiques.

Formation probable

Ali Jemal, Louay Ben Hassine, Houssem Ben Ali, Jasser Khemiri, Salah Ghedamsi, Oussama Abid, Soumaila Sidibé, Jacques Mbé, Youssef Abdelli, Raki Aouani, Salah Barhoumi.