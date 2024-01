Tunisie: Ben Ouanès rejoue avec « Kasim Paça » - Tempête dans un verre d'eau !

Ben Ouanès a finalement joué !

Il y a de ces événements que l'on monte en épingle pour des raisons que seuls les pêcheurs en eau trouble intéressent. Ben Ouanès, pour des raisons que lui seul connaît (nous ne savons pas si son club est complice), a volontairement « sauté » cette CAN qui se profile à l'horizon.

Sa mignonne petite gamine, que Dieu la préserve, était, semble-t-il, fatiguée et il se devait d'être à son chevet.

Vrai ou faux ? Sa présence en tant que titulaire au sein de son équipe vendredi soir prouve, si besoin est, que cette « excuse » n'est pas si valable que cela.

En fin de compte, on est bien parti pour des polémiques inutiles et superflues.

Il y a une réglementation en vigueur. Que ce joueur et son club en subissent les conséquences. Ben Ouanès ne voulait peut-être pas de cette CAN et il a ses raisons.

Au moins, Mejbri a été franc et a demandé d'être dispensé pour des raisons personnelles faisant valoir que sa place et sa situation au sein de son club ne sont pas claires et qu'il se devait d'être présent.

Partant du principe que représenter son pays est un devoir et un honneur, Mortadha Ben Ouanès a préféré se dérober et ces « mises au point », où les envolées lyriques ne servent à rien, n'expliquent pas ce désistement.

C'est ce joueur qui a besoin de l'Equipe Nationale et non le contraire.

Si son club lui suffit pour le cheminement de sa carrière, que la route lui soit ouverte. Il y a d'autres jeunes, sans doute plus méritants que lui, qui viendront combler le vide qu'il laisse sans regret, car lorsque le coeur n'y est pas, il vaut mieux ne pas insister. Mais cela remet à l'esprit l'absence des joueurs qui méritent leur place et qui n'ont pas été invités pour des idées saugrenues et qui ne tiennent pas debout.

Cette tempête dans un verre d'eau est mal venue et il ne faudrait pas en faire l'événement du siècle.