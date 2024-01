Tunisie: CAN 2023 / Valorisation de l'équipe nationale - La sélection vaut 63 millions d'euros !

L'équipe nationale compte plus sur son collectif pour acquérir une valeur

Selon les chiffres de «Transfermarkt», l'équipe de Tunisie se classe à la 13e place en Afrique. Sur le plan individuel, Elyès Skhiri est le mieux coté.

A quelques jours de la CAN, les observateurs se focalisent sur les aspects techniques et tactiques de la compétition. Mais on va, cette fois, s'aligner sur une analyse «commerciale» et financière où l'on va rapporter et analyser quelques chiffres qui ont été recueillis auprès du fameux site «Transfermarkt» connu pour ses statistiques et sa valorisation minutieuse des joueurs professionnels, des championnats et des compétitions et sélections. Alors où en est exactement actuellement l'équipe de Tunisie et même notre championnat ?

Elyès Skhiri, le mieux coté

Pour être objectif, les chiffres ne sont pas cléments avec la sélection par rapport aux autres concurrents. Et au fait, ça se comprend, vu que nos joueurs internationaux expatriés n'évoluent pas dans les «Big clubs» européens comme c'est le cas des Nigérians, Marocains ou Ivoiriens. D'ailleurs, c'est le Nigeria qui mène la course avant la CAN, avec un montant de 349 millions d'euros, suivi du Maroc (347) et de la Côte d'Ivoire (334). Il faut remonter à la 13e place pour voir l'équipe de Tunisie qui totalise une somme de 63 millions d'euros. Ce rang reflète bien le statut de notre sélection, une équipe formée de bons joueurs en l'absence de stars du calibre de Salah, Mehrez ou Osimhen. Cette valeur totale, on peut la décortiquer encore pour voir le fossé qui sépare les joueurs expatriés de ceux locaux. Le joueur le mieux coté est Elyès Skhiri avec 13 millions d'euros, suivi de Aidouni (10), Talbi (8), Sliti (4) et après, un trio composé de Ben Slimène, Ben Romdhane et Achouri (2,5). A mesure que l'on descend dans ce classement de valeur par joueur, à mesure que les joueurs locaux apparaissent. Et c'est Yassine Meriah qui représente le joueur local le plus «cher» avec une cotation de 1,8 million d'euros et c'est Alaâ Ghram qui vient après avec 1,2 million d'euros, puis Tka (0,85), Jouini (0,8), Khénissi (0,6), Jelassi (0,55) et Srarfi (0,5). Il faut signaler que Hannibal Mejbri, qui ne jouera pas la CAN, a une valeur marchande de 12 millions d'euros.

Par ailleurs, le site Transfermarkt met notre championnat à la 4e place continentale avec une valeur estimée à 96 millions d'euros, qui représente la somme des valeurs individuelles des différents joueurs locaux. Ce n'est pas si mal pour un championnat souvent critiqué et stigmatisé. Sur le plan cotation de joueurs, seuls les championnats sud-africain (165 millions d'euros), égyptien (160) et marocain (124) nous dépassent.

Pour terminer, cette CAN de Côte d'Ivoire pèse plus de 2,7 milliards d'euros comme valeur d'ensemble des joueurs retenus pour la compétition. C'est le Nigérian Osimhen qui est le joueur le plus VIP avec une valeur estimée de 110 millions d'euros. Il est talonné par Achraf Hakimi et Salah avec 65 millions.