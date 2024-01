Ile Maurice: Le football reprend enfin ses droits

Après presqu'une année, les championnats locaux vont enfin reprendre sur le sol mauricien. On annonce le coup d'envoi pour le mois de février après les différents tirages au sort effectués par la Mauritius Football Association (MFA) jeudi à Trianon. Il faudra cependant encore patienter avant de connaître la date exacte de la reprise des hostilités ou encore les stades qui accueilleront les joutes.

Ce que l'on sait toutefois, c'est que la MFA va également obtenir le soutien indéfectible du ministère de l'Autonomisation des Jeunes, des Sports et des Loisirs (MAJSL). Après son coup de sang éphémère l'an dernier, le gouvernement n'a eu d'autre choix que d'abdiquer. Une win/win situation dans une certaine manière, car le MAJSL aura deux représentants dans la compétition avec le Centre technique national François Blaquart (CTNFB) en première division et une équipe de la Liverpool Academy en 2e division. Une façon de permettre à ces deux formations de se mettre quelque chose sous la dent.

Le décor est donc planté d'autant que les clubs recevront un soutien financier du ministère des Sports tandis que les stades seront mis à disposition de la MFA pour accueillir les différentes affiches. Même si l'on est en 2024, les nouveaux championnats porteront le sceau de la saison 2023-2024. Comprenne qui pourra. Quoi qu'il en soit, en Super League, Grande-Rivière-Sud-Est Wanderers - le champion en titre- débutera la défense de son trophée avec la réception d'Entente Boulet Rouge-Riche-Mare Rovers.

Petite-Rivière-Noire FC qui aura connu une saison compliquée l'an dernier, espère se rattraper cette fois. La formation de l'Ouest débutera sa campagne contre AS Vacoas-Phoenix. Les Vacoassiens devront également monter leur niveau de jeu cette saison. Le Cercle de Joachim, considéré comme le réservoir du Club M, s'appuiera sur ses jeunes talents pour s'offrir une entame idéale contre AS Rivière-du-Rempart. Pamplemousses SC, autre fournisseur de la sélection nationale, devra rester sur ses gardes contre le promu Chebel Citizens. ASPL 2000 se reposera sur son attaque de feu pour chercher les trois points contre le promu AS Rivière-du-Rempart.

À noter que le tirage au sort de la Republic Cup, la MFA Cup et le championnat régional a également été effectué. C'est d'ailleurs la MFA Cup qui sera la première compétition à démarrer dans les prochaines semaines.

D1 et D2: la capitale bien représentée

Les places pour accéder en Super League seront chères. Avec une forte représentation de clubs de la capitale, la première division (D1) sera très disputée. La première journée verra Pointe-aux-Sable Mates se tester face au promu US Trou-aux-Biches. Les Nordistes ont été exemplaires l'an dernier et tenteront de rester sur le même rythme.

L'Académie de Liverpool aura également son mot à dire cette saison.

Upper Vale Starlight a connu une saison cauchemardesque. Mais le club nordiste veut désormais se racheter. Il débutera la saison contre le High Performance Center U20. On assistera aussi à un intéressant derby de quartier entre le promu et insatiable La Cure Waves et La Cure Sylvester. Le Centre technique national François Blaquart (CTNFB) ouvrira les hostilités contre US Beau-Bassin-Rose-Hill. Un autre derby de la capitale est au programme et opposera Roche-Bois Bolton City à Port-Louis Black Horns.

En D2, le Curepipe Starlight cherchera la bonne entame contre Rivière-du-Rempart Star Knitwear. Faucon FLacq SC devra rester sur ses gardes contre le HPC U17 alors que l'Académie de Liverpool se lancera dans le grand bain contre La Gaulette Sharks. Grande-Rivière-Noire Westcoast tiendra la corde contre AS Quatre-Bornes alors que le promu Tranquebar Daltons débutera contre Mangalkhan SC.

1eᣴe journée

Super League

Petite-Rivière-Noire FC vs AS Vacoas-Phoenix

Cercle de Joachim vs Savanne SC

ASPL 2000 vs AS Rivière-du- Rempart

GRSE Wanderers vs Entente Boulet Rouge-RMR

Chebel Citizens vs Pamplemousses SC

D1

Pointe-aux-Sables Mates vs US Trou-aux-Biches

Upper Vale Starlight vs High Performance Center U20

La Cure Waves vs La Cure Sylvester

CTNFB vs US Beau-Bassin-Rose-Hill

Roche-Bois Bolton City vs Port-Louis Black-Horns

D2

Curepipe Starlight SC vs Rivière du Rempart SK

Faucon Flacq vs High Performance Center U17

Liverpool Academy vs La Gaulette Sharks

GRN Westcoast vs AS Quatre-Bornes

Mangalkhan SC vs Tranquebar Daltons

Republic Cup vs 1eᣴ Tour

Cercle de Joachim vs Entente Boulet Rouge-RMR

GRSE Wanderers vs AS Vacoas-Phoenix

AS Rivière du Rempart vs Pamplemousses SC

Chebel Citizens vs ASPL 2000