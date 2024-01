Afrique de l'Ouest: Au Togo, un premier Festival international du cheval de Sokodé

Au Togo s'ouvre ce 8 janvier et jusqu'à la fin de la semaine le premier Festival international du cheval de Sokodé, le chef-lieu de la préfecture de Tchaoudjo, dans le centre du pays : 500 cavaliers du Togo mais aussi du Bénin devraient faire le déplacement vers la deuxième plus grande ville togolaise et 6000 visiteurs sont attendus pour ce nouveau rendez-vous culturel, qui vise à mettre en valeur une tradition équestre ancienne dans la région.

C'est au début du XIXe siècle que les cavaliers semassi seraient arrivés du Niger pour aider les communautés de Tchaoudjo, en pays Tem, à combattre celles de Dapaong plus au nord, sur le territoire de l'actuel Togo.

Tradition équestre

Depuis, la tradition équestre s'est perpétuée à Sokodé, explique Farrida Ouro-Adoï, promotrice de ce premier festival international du cheval : « Ce qui reste de cette tradition, ce sont les cavaliers qui font des sorties lors des fêtes traditionnelles et des fêtes musulmanes, la fête de ramadan et de tabaski. Lorsqu'il y a des célébrations, des réjouissances et lorsqu'il y a des touristes, ils sont aussi appelés pour montrer ce qui se faisait un temps avec les ancêtres cavaliers. Des cavaliers semassi qui sont reconnus à travers leur chapeau, leur béret rouge. C'est un patrimoine culturel propre à la localité. »

Parades et courses

Au programme de ce festival, qui pourrait devenir annuel en prélude aux fêtes traditionnelles Adossa-Gadao : des parades et des courses de chevaux, des conférences et une exposition de parures hautes en couleur. 500 cavaliers sont attendus, dont les cavaliers de Djougou au Bénin, en guise d'invités d'honneur. Alors peut-être, confie l'organisatrice, qu'une Amazone fera son apparition dans ce milieu équestre traditionnellement masculin, dans le centre du Togo.