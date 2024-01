Ile Maurice: Nathan Harel signe à Bordeaux Bègles

Il marque l'histoire du rugby local, en devenant le premier Mauricien à signer pour un club professionnel du Top 14. Nathan Harel s'est, en effet, vu offrir un contrat à Bordeaux Bègles au terme d'un essai qu'il a effectué depuis le mois de septembre. Bel accomplissement pour ce jeune joueur à qui l'on souhaite tout le meilleur.

Dans le giron, l'on se dit fier et heureux. «Même si on n'a pas de Ligue professionnelle, on arrive, grâce à la politique et le programme que l'on a mis sur pied depuis quelques années déjà maintenant, à former des joueurs susceptibles de jouer au haut niveau. C'est très encourageant et motivant pour la suite. Le fait d'avoir des joueurs qui évoluent professionnellement va encore hausser le niveau de notre rugby en sélection.»

Nathan Harel a été formé dans le club des Northern Pirates. À noter que Kevin Venkiah, le président de la Mauritius Rugby Federation (MRF), fut, dans le passé, président de Bordeaux Bègles.