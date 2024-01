Ile Maurice: Bilan 2023 - Une progression en pente douce

La progression du rugby mauricien est réelle, estiment les observateurs. Celle-ci aurait, certes, été plus perceptible en masculin avec une finale aux derniers Jeux des îles de l'océan Indien, à Madagascar. Mais, même si les garçons ont décroché, comme il y a quatre ans de cela, le bronze (au terme d'une victoire 14-7 face à Mayotte), il y a bien une avancée du rugby local.

Le Directeur technique national (DTN), Jean-Baptiste Gobelet, nous disait dans un papier bilan des JIOI que : «Il y a quatre ans, la finale semblait réservée aux Malgaches et aux Réunionnais. Mais cette année-ci, on s'est montrés plus accrocheurs. On a même réussi à malmener ces deux équipes. Malheureusement, on perd la demi-finale à la dernière minute en prenant deux essais coup sur coup (Ndlr : 17 à 14). Le fait est que nos joueurs ont pris conscience de leurs capacités. On peut aujourd'hui rivaliser avec les Malgaches et les Réunionnais.»

À la question de ce qui a manqué aux Mauriciens pour être en finale, le DTN répondait : «Le rugby à sept a ses spécificités, et le fait de prendre deux essais en fin de rencontre face à la Réunion en fait partie. Toutefois, plus de tournois dans les jambes auraient assuré au groupe une meilleure efficacité. Faire deux, voire trois tournois annuellement est insuffisant pour une progression constante. Il en faut au moins, cinq, six. C'est ce qui avait été à la base de nos belles performances de l'année dernière».

%

4 matches joués, 4 défaites en féminin

En féminin, notre sélection nationale bouclait hélas les JIOI hors du podium et sans le moindre succès. Quatre matches joués et quatre défaites. C'était la première fois que le rugby féminin était inscrit aux Jeux et pour Jean-Baptiste Gobelet, c'est sur le plan mental que ça a flanché pour les Mauriciennes. «Quand on prend 43-0 face à Madagascar en poule et que l'on rejoue cette même équipe en demi-finale et que l'on prend 52-0, ça fait un coup au moral. Derrière, face à Mayotte avec ses joueuses du Métropole, il fut ainsi compliqué de se mobiliser. Comme je l'ai toutefois fait ressortir, les JIOI ne sont pas une fin en soi, mais seulement une étape dans notre processus d'évolution. Je suis satisfait de ce que j'ai vu. Le potentiel est là. On a deux groupes très jeunes avec la capacité et la volonté de progresser. Je suis convaincu qu'ils vont grandir et développer toutes les qualités qui leur permettront, bientôt, d'aller chercher des victoires face aux Malgaches et aux Réunionnais.»

Il y a eu aussi la tenue du Ciel Mauritius 7's au Labourdonnais Sports Complex. Un évènement dans la mesure que celui-ci avait le statut de tournoi pré-qualificatif olympique doublé de celui de qualificatif pour la Coupe d'Afrique. Sur le plan de l'organisation, c'était nickel. «Toutes les attentes ont été respectées et à travers ce tournoi, on a démontré notre capacité organisationnelle», a déclaré Pravin Roodur, le General manager de la Mauritius Rugby Federation. Il ajoute : «La prochaine étape, c'est d'accueillir la Coupe d'Afrique et, conformément à l'ambition du président Kevin Venkiah, une manche des World Seven Series. En tout cas, on va y travailler.»

Au Mauritius 7's, notre sélection nationale masculine s'est bien défendue, avec une 5e place sur 12 nations participantes au terme d'un parcours marqué par quatre victoires et deux défaites.

La sélection nationale féminine a, elle aussi, participé au tournoi pré-qualificatif olympique, tenu en Zambie début juillet. Elle est retournée avec un bilan de deux victoires et trois défaites en cinq matches joués.

Plus tôt dans l'année, soit au mois de février, notre sélection nationale féminine U18 s'était illustrée de fort belle manière dans le tournoi de l'AROI (Association Rugby de l'océan Indien) en enregistrant un sans-faute (5 matches joués, 5 victoires). Les garçons avaient, eux, pris la 3e place.

Plus récemment, nos garçons et nos filles ont réalisé une belle performance au tournoi Dubai 7's. Ces dernières ont remporté la finale du Plate. «Déjà participer au Dubai 7's, c'est énorme, considérant la qualité du tournoi, de par le niveau qui y prévaut. Ce tournoi réunit de très bonnes équipes. Maintenant y être tout en étant en mesure de gagner des matches, c'est vraiment quelque chose. Et c'est dans ces performances que l'on mesure que chemin que l'on a parcouru.»