Ile Maurice: Volley-ball - l'AS Vacoas-Phoenix et l'AS Petite-Julie ont toutes les cartes en main

Les championnats de divisions 2A et 2B sont dominés par l'Association sportive de Vacoas-Phoenix (ASVP) et l'Association sportive de Petite-Julie respectivement. Les deux équipes sont toujours invaincues.

En division 2A, l'ASVP a signé un cinq sur cinq. Sa dernière sortie a été loin d'être facile face au Camp Ithier SC mais les protégés de l'entraîneur Reza Itoola sont parvenus à faire la différence au tie-break, 25-17, 15-25, 25-18, 22-25 et 15-11. Ainsi, l'ASVP se trouve en tête avec 14 points, soit deux de plus que son dauphin, Cité Richelieu Saint-Antoine SC qui compte quatre succès et un revers (face à l'ASVP justement). Richelieu a terminé 2023 avec une victoire aux dépens de Mangalkhan VBC en quatre manches (25-21, 25-15, 21-25, 25-22). Camp Ithier SC est troisième avec 10 points (3 victoires et 2 défaites au tie-break). Le promu CS Mahébourg est quatrième avec 8 points (3 victoires et 2 défaites).

La Tour Koenig SC (ici à l'attaque) est deuxième au classement de la division 2B derrière l'AS Petite-Julie. © Krishna Pather

Il reste trois derniers matches pour boucler la phase préliminaire. Ils auront lieu les 16 et 17 janvier. Les play-offs qui concerneront les quatre meilleures équipes doivent débuter, eux, le 23 janvier. Si l'ASVP, Cité Richelieu Saint-Antoine SC et Camp Ithier SC ont déjà assuré leur qualification, deux équipes peuvent prétendre au quatrième ticket. Il s'agit du CS Mahébourg et de Flic-en-Flac Blue Stars qui s'affrontent justement le 17 janvier. Les Blue Stars ont connu un début de saison compliqué, mais se sont imposés lors de leur dernière sortie face à l'Union sportive de La Flora, 21-25, 25-12, 25-19 et 25-16.

%

En division 2B, l'AS Petite Julie a, donc, remporté ses quatre matches (12 points) en concédant seulement un set et abordera la phase retour du championnat avec une totale sérénité. La Tour Koenig SC est deuxième avec 8 points (3 victoires et une défaite), alors que l'Union de Curepipe 1979 est troisième avec 6 points. La phase retour débute le 18 janvier avec deux rencontres. D'une part, La Tour Koenig SC sera aux prises avec Laventure Friendship alors que l'Union de Curepipe 1979 affrontera Titan Bambous VBC.

Programme

(Au gymnase Pandit Sahadeo, Vacoas)

Divisions 2A

Mardi 16 janvier

18h30 : Camp Ithier SC vs Cité Richelieu S- Antoine SC

18h30 : US La Flora vs AS Vacoas-Phoenix

Mercredi 17 janvier

18h30 : CS Mahébourg vs Flic-en-Flac Blue Stars

Divisions 2B

Jeudi 18 janvier

18h30 : La Tour Koenig SC vs Laventure Friendship SC

18h30 : Union de Curepipe 1979 vs Titan Bambous VBC