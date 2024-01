Ile Maurice: «Si le policier s'était arrêté, mon père n'aurait peut-être pas été aussi blessé...»

Louis D'Arifat Kawal, 58 ans, a été victime d'un délit de fuite à Le Maho, Trou-d'Eau-Douce dans la soirée du vendredi 1eᣴ décembre. Kistnen Vaithilingon, 37 ans et habitant de Caroline, officier du poste de police de Trou-d'Eau-Douce, a été arrêté par la Criminal Investigation Division (CID) de Bel Air pour ce délit.

Plus d'un mois après, la victime n'a pas survécu à ses blessures et est décédée le 5 janvier. C'est vers 3 h 55 que l'habitant de Trou-d'Eau-Douce avait été retrouvé gisant sur la route du village avec des blessures à la tête. Il a été transporté à l'hôpital Dr Bruno Cheong Flacq par le SAMU.

Sa fille unique Maria, qui est meurtrie par la perte de son père, a bien voulu nous parler. «Mon père était dans un état critique avec le bassin abîmé et des blessures profondes à la tête. Au début, je suis allée le voir et j'étais heureuse qu'il ait pu ouvrir ses yeux pour me regarder. Je lui ai dit 'ouvre les yeux papa' et qu'il fallait guérir pour ses petits-enfants. Il avait des larmes plein les yeux. Cela m'a fait chaud au coeur qu'il avait compris ce que je lui demandais. Mes deux fils de huit et neuf ans et ma fille de 12 ans étaient très proches de lui. Il m'était aussi d'une grande aide car il les surveillait. C'est une grande perte pour nous. Je perds en lui mon confident et ma main droite.» Aux soins intensifs, les médecins avaient débranché le respirateur mais peu après, il avait fallu le rebrancher.

Son père, ajoute-t-elle, revenait d'un enterrement quand une voiture l'a heurté de plein fouet. «Je travaillais quand j'ai eu la nouvelle de mon cousin. Nous sommes allés nous en enquérir au poste de police de Trou-d'Eau-Douce. Ceux qui en avaient été témoins ont entendu un grand bruit. Ils ont vu la voiture continuer mais quelques minutes après, la police est arrivée sur les lieux.» Maria explique que son père n'avait jamais été victime d'accident et elle demande aux automobilistes d'être vigilants. «Ce que je trouve grave, c'est que le conducteur de la voiture ne s'est pas arrêté pour donner les premiers soins à mon père. S'il l'avait fait, mon père n'aurait pas été blessé à ce point et aurait peut-être pu éviter de se retrouver à l'ICU.» Elle ajoute que l'ampleur des blessures de son père porte à croire que le policier roulait à vive allure.