Tunisie: Transport maritime des marchandises | Systèmes logistiques des ports tunisiens - Encombrement et trafic lent

Le transport maritime est considéré comme le pilier du transport mondial. Il assure pratiquement 90% du commerce mondial et représente une composante clé de la croissance économique. Il fait, ainsi, partie intégrante de l'évolution du commerce extérieur et, par conséquent, de l'intégration internationale.

Le secteur de transport maritime tunisien souffre de difficultés logistiques, c'est ce que nous confirme Haithem Toumi, spécialiste en sciences de transport et logistique. Il met le doigt sur les obstacles qui entravent le transport maritime des marchandises en Tunisie et nous explique pourquoi certains ports sont plus congestionnés que d'autres. «Ici on doit faire appel aux principes de base de l'économie de transport, l'offre et la demande. Certains ports sont plus demandés que d'autres, car comme pour n'importe quel secteur ou marché, les ports qui peuvent répondre le plus rapidement possible aux besoins des armateurs et des compagnies maritimes seront les plus sollicités. A l'échelle internationale, les ports sont classés sur la base de critères objectifs préétablis comme, par exemple, la spécialisation (les ports à conteneurs...)», explique Toumi.

Un atout géographique mal exploité

Et de poursuivre : «La pandémie Covid-19 a permis de briser essentiellement les chaînes logistiques mondiales. La concurrence, de nos jours, se fait entre des chaînes logistiques. En effet, la pandémie a bien participé au ralentissement de l'activité économique entre les ports de départ et d'arrivée interpays. La participation de la Tunisie aux échanges mondiaux est trop faible, malgré son emplacement géographique. Depuis l'indépendance, les stratégies de l'Etat n'ont pas été orientées vers le transport maritime. A mon avis, la Tunisie doit multiplier ses efforts pour vraiment être dans la course... Aujourd'hui, le seul port commercial est celui de Radès.

Ce dernier est déjà saturé et ne répond plus aux besoins d'une économie solide et moderne. Actuellement, l'économie tunisienne compte plus sur le transport aérien. Si on compte le nombre des aéroports en Tunisie, on voit que chaque gouvernorat dispose de son propre aéroport. J'estime que cela représente un vrai danger, car en cas d'une catastrophe naturelle, un séisme, un incendie ou une explosion, comme celle du port de Beyrouth, l'économie tunisienne sera paralysée». Le spécialiste en sciences de transport et logistique rappelle que la Tunisie avait envisagé de construire un port en eaux profondes à Enfidha-Sousse et les études technico-économiques ont été réalisées depuis 2008. Jusqu'à aujourd'hui, rien n'a été réalisé. Par contre, le Maroc a bien compris les avantages d'un tel projet et a reconnu le rôle de transport maritime pour l'économie et a concrétisé ceci par le port de «Tanger Med» qui a permis au Maroc d'attirer les grands IDE comme Renault, Peugeot et Volkswagen... «L'automotive city» à proximité du port de «Tanger Med» a abouti à la création des deux millions des postes d'emploi dans cette zone».

Les clients ne sont pas satisfaits !

Selon Toumi, la bureaucratie, le régionalisme, la lenteur des procédures et surtout l'indice de corruption, selon le Baromètre de la «Transparency International», sont à l'origine des retards du projet du port en eaux profondes. «Malheureusement, le trafic maritime international en Méditerranée a choisi d'autres itinéraires délaissant la Tunisie», regrette Toumi.D'après ses explications, «les clients ne sont pas si satisfaits des services, car les cargaisons n'arrivent pas à temps, les tarifs ou les frais de fret sont élevés, les ruptures de stocks et les coûts de stockages excessifs. Le transport maritime est passé par la pire crise jamais connue, celle du Covid-19 qui a démontré les limites du transport maritime des marchandises en Tunisie. Je vois franchement que ce secteur doit jouer un rôle plus important dans les années à avenir. Il doit nécessairement se moderniser vu les avancements technologiques dans l'architecture navale et la navigation».