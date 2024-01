Tunisie: Ce soir, Selim - A Atallah Chettaoui et en concert gratuit à l'IFT - Entre poésie et musique électronique

Le duo d'artistes Selim-a et Zeika donnera un spectacle gratuit, ce soir, à 18h30, à l'Auditorium de l'Institut français de Tunisie.

Entre poésie et musique électronique, les beats afrohouse de Zeika dialogueront avec les vers effrénés de Selim-a pour une traversée rythmée explorant l'identité, la migration, le genre, la libération.

Poète, performeure et chercheure, Selim-a Atallah Chettaoui a grandi en Tunisie. Habituée des entre-deux, son travail explore l'intermédialité et l'interlangue, notamment au sein du collectif [cargo] et dans une thèse de recherche-création littéraire effectuée à CY Cergy Paris. Après plusieurs publications en revue (Papier Machine, Point de Chute, Contre5ens, Manhattan Magazine...) et la création d'une autofiction numérique, son premier recueil de poésie, «Des odeurs de bretzels de barbecue et de weed» est paru aux éditions 10 pages au carré en 2022.

Adepte de la performance, elle se produit autant dans des lieux d'art et de littérature (Centre Pompidou, Le Générateur, beursschouwburg, Centre Wallonie-Bruxelles...) que lors de scènes ouvertes ou de soirées électro. Lauréate du tremplin musical Campus Sounds, elle est désormais accompagnée par Le Douze, et le Forum de Vauréal, réseau des musiques actuelles du Val d'Oise, pour le projet Mooja. Un EP et une série de concerts sont prévus au printemps.

Fan de musique électronique depuis toujours, Zeika est tombée amoureuse de l'Afro House il y a quelques années. Poussée par les sons des percussions et des voix, elle a trouvé dans ce style musical une invitation au voyage. Inspirée par ses artistes préférés tels que Black Coffee, Shimza, Caiiro, Manoo et bien d'autres, Zeika a créé son univers musical autour de ces grands artistes. Zeika a joué dans plusieurs salles à Paris, mais ce qui la fait le plus vibrer, c'est le public tunisien. C'est là qu'elle se sent le plus connectée : dans le partage avec la scène locale.