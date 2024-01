Afrique: Quels sont les favoris de la CAN 2024 ?

La Coupe d'Afrique des Nations est bien entendu une compétition historique, très attendue par tous les fans de football un peu partout dans le monde mais plus particulièrement par les Africains. Un tournoi qui met à l'honneur le football africain. Durant tout un mois, c'est tout un continent qui vit au rythme des rencontres et des filets qui tremblent !

Cette nouvelle édition, jouée en Côte d'Ivoire, démarre dans quelques jours et suscite énormément d'attentes, avec de nombreuses nations qui débarquent avec un très haut niveau, et des joueurs évoluant dans les meilleurs clubs du monde. À l'aube du coup d'envoi donné par le pays hôte, qui sont les nations favorites de ce tournoi, et qui pourrait bien aller au bout ? C'est en effet LA question que tout le monde se pose : quelles sont les équipes favorites pour remporter la CAN 2024 ? Focus dans cet article.

Quelles sont les équipes les plus susceptibles de remporter la CAN 2024 ?

Commençons par l'Égypte, très souvent sous-estimée par les observateurs ou les bookmakers, et qui finit par toujours répondre présent lorsque la compétition débute. C'est bien simple, si cette nation est celle qui a le plus de CAN à son palmarès dans l'histoire de la compétition, ce n'est pas pour rien ! Et, avec l'attaquant et capitaine de cette équipe, Mohamed Salah, les Pharaons peuvent une nouvelle fois viser loin dans cette CAN 2024. En effet, l'ailier de Liverpool brille encore cette saison, et porte sur le dos son équipe des Reds, actuellement leader de Premier League ! Avec un talent brut de la sorte, l'Égypte dispose bien de son joueur phare pour l'emmener vers les sommets.

Le Sénégal et l'Algérie font bien évidemment également partie des favoris d'après les cotes proposées par les bookmakers. On parle en effet là des deux derniers champions en titre. Avec toujours des effectifs bourrés de talent et des entraîneurs qui maîtrisent leur sujet, nul doute que ces deux nations répondront présent durant cette Coupe d'Afrique des Nations. Bien évidemment, d'autres équipes comme le Nigéria ou la Côte d'Ivoire, qui reçoit tout de même le tournoi, ne seront pas à sous-estimer.

Pour finir, il ne faut également pas oublier le Maroc, qui a réalisé une énorme dernière Coupe du Monde (demi-finale perdue face à la France), et dispose une nouvelle fois de joueurs au-dessus de la moyenne techniquement, qui peuvent poser des problèmes à de nombreuses défenses. La progression de cette équipe ces dernières années est très intéressante, et cette compétition semble être le point culminant de ce groupe après un très gros Mondial.

Quels sont les atouts et les défis des favoris ?

Pour en revenir à l'Égypte, le plus gros atout de cette nation est son fort collectif et son sens tactique imposé par le sélectionneur portugais Rui Vitória. Si Mohamed Salah est la tête d'affiche de cette équipe, derrière, on ne retrouve en effet que très peu de gros noms. Et pourtant, lorsque l'on observe les rencontres de l'Égypte, on se rend bien compte que chacun se bat pour l'équipe et le collectif. À l'occasion de cette nouvelle édition de la CAN, le défi principal des Pharaons sera bien évidemment d'aller au bout, et de soulever une 8ème Coupe d'Afrique, creusant un peu plus l'écart avec le Cameroun et ses 5 trophées. Cela mettrait également fin à une disette de 14, puisque le dernier sacre égyptien remonte à 2010.

Concernant le Sénégal et l'Algérie, la qualité de l'effectif à disposition des entraîneurs est très impressionnante. Au-delà des deux XI de départ, la profondeur du banc reste toujours très intéressante. Un atout majeur dans une compétition comme la CAN. L'un des deux derniers champions pourra-t-il remporter de nouveau le trophée ? Réponse dans quelques semaines !

Pour finir, le Maroc, lui, va entamer ce tournoi avec une grande pression sur les épaules ! En effet, après le dernier Mondial qui a mis à l'honneur l'Afrique partout dans le monde, les Lions de l'Atlas ne peuvent pas se louper à l'occasion de cette Coupe d'Afrique des Nations 2024. Si l'effectif est bourré de talent, la gestion de Walid Regragui aura un rôle très important si cette équipe souhaite aller au bout. Une attention particulièrement élevée planera autour de cette équipe, qui devra gérer une grosse pression. Les supporters attendent en effet une deuxième CAN, après la première remportée il y a presque 50 ans maintenant (1976) ...