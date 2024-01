Afrique: Prépa CAN 2023 / Amicaux - D'alléchantes affiches ce lundi avec le Sénégal et le Nigeria

Les équipes qualifiées pour la CAN 2023 poursuivent leur préparation pour la compétition. Ce lundi, trois matchs amicaux sont prévus dont deux affiches alléchantes.

Il s'agit de celle qui oppose le Sénégal au Niger. Un match que le sélectionneur des Lions compte jouer à fond, sans la peur de voir ses joueurs se blesser.

« C'est difficile. C'est la question que tous les sélectionneurs se posent. Pour moi, les derniers mois ont été compliqués. A une semaine de la CAN, on ne peut pas rentrer dans ce match contre le Niger en pensant à une blessure. Le football de haut niveau est fait de blessure. Si on ne veut pas se blesser, il sera difficile de jouer au football. Il ne faudra pas se poser des questions. Il faudra jouer à notre meilleur niveau », a confié Aliou Cissé en conférence de presse ce dimanche.

Outre le Sénégal, le Nigeria de Victor Osimhen va également roder sa machine au cours d'un face à face qui l'oppose à la Guinée dont le sélectionneur, Kaba Diawara, veut aller le plus loin possible à la CAN 2023.

Enfin, le Ghana va jouer contre la Namibie.

Le programme du jour:

8/1/2024

Guinée vs Nigeria

Sénégal vs Niger

Ghana vs Namibie