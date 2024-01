Afrique: La Compagnie Minière de Touissit annonce des changements au sein de sa direction

La Compagnie Minière de Touissit (CMT)SA, leader au Maroc dans la production des concentrés de plomb argentifère de haute qualité, a annoncé des changements au sein de sa direction. «Le Conseil d'Administration, réuni le 23 décembre 2023, a officialisé la révocation de M. Mohamed Ourriban de son poste de Directeur Général Délégué, ainsi que sa démission en tant qu'administrateur de la société», souligne la CMT. Elle poursuit que Monsieur German Chaparro a été coopté en qualité de nouvel administrateur. Quant à M. Luc Gérard, Président Directeur Général, il continue à diriger la société avec l'aide de l'ensemble des collaborateurs de la CMT et pilote la stratégie globale de l'entreprise en mettant l'accent sur l'achèvement du nouveau puits et sur l'optimisation du patrimoine minier.

«Dans ce cadre, avancent les responsables de l'entreprise, M. Lotfi Ouazzani, fort de son expertise et de son expérience au sein de la société, a été nommé directeur du site minier de Tighza.» Sur un autre registre, la CMT a tenu à informer que, les syndicats ont observé la semaine du 29 décembre 2023 divers courts arrêts pour manifester certaines revendications, lesquelles sont en cours d'être résolues grâce au dialogue ouvert et constructif entre la direction et les employés.

Outre la production des concentrés de plomb argentifère, la CMT produit des concentrés de zinc argentifère. CMT dispose de 4 sites de production et emploie 486 personnes à travers le Maroc. Selon la direction de l'entreprise, ses ressources techniques et humaines lui permettent de produire des métaux utiles au développement économique et technologique à travers le monde. CMT est une filiale d'Auplata Mining Group (AMG), un groupe minier polymétallique d'exploration et d'exploitation minières coté à la Bourse de Paris - Euronext Growth, présent également en Guyane française et au Pérou.