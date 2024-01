Sénégal: Mémorial de Gorée - Macky lance les travaux

Le président de la République, Macky Sall, a lancé les travaux du mémorial de Gorée ce samedi 6 janvier à la corniche ouest de Dakar. En faisant de la sorte, il compte bâtir dans la capitale sénégalaise, un lieu de souvenir de l'esclavage.

Sur la corniche ouest de Dakar, le président de la République Macky Sall, a lancé hier, le démarrage des travaux de construction du mémorial de Gorée. « En posant ici, face aux berges de l'Atlantique, ce samedi 6 janvier 2024, la première pierre du mémorial de Gorée, j'accompli au nom du peuple sénégalais, de l'Afrique et des diasporas, un acte d'exercice mémoriel et de réconciliation des peuples », a-t-il dit, en lançant les travaux de ce monument appelé selon lui à devenir « un lieu d'histoire ouvert au monde pour témoigner du passé », a-t-il dit.

Macky Sall trouve aussi que le site, « sera un lieu de rappel de notre histoire pour que l'horreur du passé ne se répète plus jamais ». Le mémorial de Gorée, tel un miroir, « sera le reflet et le témoin de la mémoire collective de la nation, de l'Afrique et de ses diasporas, un foyer ardent de notre culture ». Ce mémorial de Gorée longtemps réclamé et qui vient d'être porté sur les fonts baptismaux, sera réalisé sur une superficie de 3,5 hectares et sera fait d'un tour d'acier de 108 mètres de hauteur, selon Macky Sall qui rappelle par ailleurs, « les horreurs de l'esclavage ». Il trouve ainsi que, le mémorial de Gorée « racontera l'histoire héroïque d'hommes et de femmes qui, par milliers, ont résisté au prix de leur vie, préférant la mort à l'asservissement », a par ailleurs indiqué le président de la République.

Les travaux du mémorial de Gorée, dont le site se trouve sur la corniche ouest dakaroise, devraient durer vingt mois avant son inauguration prévue en septembre 2025. Le commissaire, secrétaire général de la Fondation mondiale pour le Mémorial et la sauvegarde de Gorée, le poète Amadou Lamine Sall, a loué les efforts du chef de l'Etat qui ont abouti à la pose de pierre de l'édifice. « l'histoire retiendra de l'ingénieur et homme d'État Macky Sall, une fascination pour la mémoire : deux mémoriaux vous célébreront et garderont votre nom pour l'éternité : le Mémorial de Gorée à Dakar et le Mémorial du Diola en cette belle terre casamançaise », a-t-il dit.

S'adressant toujours au président de la République, il soutient, « ce Mémorial que vous bâtissez ici, pourrait être l'occasion de proposer un projet de loi sur le retour au Sénégal pour les Afro-descendants. Ils sont nombreux à le souhaiter. Ils bénéficieraient d'une double nationalité, d'un accès au foncier, d'incitation fiscale. Voilà ce qu'attend aussi la diaspora et les Afro-descendants »! La nouvelle chaloupe qui assurera la liaison Dakar-Gorée prochainement portera le nom de l'ancien conservateur de la maison des esclaves, Boubacar Joseph Ndiaye. 'Le maire de l'île Augustin Senghor, a trouvé que, c'est le meilleur hommage qu'on pouvait rendre à Boubacar Joseph Ndiaye.