Tunisie: Un technicien derrière le renouveau Cabiste - Maher Kanzari, l'homme de la situation !

D'une situation catastrophique en début de saison, le CAB a réussi, au bout de cette première phase de championnat, des résultats plus qu'honorables.

Les Cabistes ont enregistré des progrès évidents que l'on ne peut passer sous silence. Quand ça ne tourne pas rond, on le crie haut et fort pour attirer l'attention des responsables sur la situation du club... Notre devoir l'exige ! A l'inverse, lorsque la situation évolue dans le bon sens, la moindre des choses est de le signaler. Il faut, dans ce cas, rendre à César ce qui lui appartient. Et ce n'est que justice ! En effet, outre un comité dirigé par Samir Yaâcoub qui n'a pas lésiné sur les moyens pour remettre le CAB sur les bons rails sur le double plan administratif et financier, il y a un homme qui ne fait pas beaucoup de tapage mais qui avance tout doucement dans son projet, à pas sûrs !

Le travail entrepris depuis sa désignation à la tête de l'équipe sénior commence à donner ses fruits. Tout le monde l'a compris, il s'agit de Maher Kanzari. Un technicien qui sait être discret quand les conditions le lui dictent et capable également de coup de sang comme ce fut le cas tout récemment... C'est un farouche défenseur du métier d'entraîneur. La conférence de presse qu'il a donnée à l'issue du match EST-CAB de la semaine dernière en est le parfait témoignage ! Sur le plan professionnel, Maher Kanzari n'est plus à présenter. « Connu du milieu du football tunisien, il a été l'un des meilleurs régisseurs aussi bien au ST, à l'EST qu'en Equipe nationale en tant que joueur.

Aujourd'hui, comme entraîneur, il force le respect. C'est quelqu'un de compétent », comme l'a rappelé justement le technicien Youssef Zouaoui dans l'une des innombrables émissions sportives. Au CAB, il est en train d'apporter ce que les responsables bizertins attendent de lui, c'est-à-dire hisser l'équipe au rang qui est le sien. A cette étape d'une compétition qui se veut en deux phases, l'entraîneur cabiste est en cours de réaliser cet objectif. Certes, nous sommes encore à mi-parcours, mais il y a des indices révélateurs, qui ne trompent pas. Les camarades de Ben Zitoun jouent mieux qu'ils ne l'avaient fait au tout début de l'exercice, et, qualité nouvelle, ils marquent plein de buts, 10 réalisations lors des 4 derniers matches.

Chaque match a sa vérité

Des changements de cette envergure ne se décrètent pas. Cette métamorphose est due bien évidemment aux compétences de l'homme qui veille aux destinées du club nordiste. Coach Kanzari n'a, à aucun moment, promis un quelconque objectif de long terme. Ce serait un leurre ! Seulement, «notre but premier est de réussir chaque sortie. On prépare chaque rencontre avec sérieux. Pour nous, l'objectif est l'immédiat, à savoir faire du mieux possible le jour du match à venir et ainsi de suite. Nous ne fixons pas d'objectif à long terme », a-t-il toujours répété. Et d'enchaîner : « C'est ainsi que s'est formée peu à peu l'équipe en cette première moitié de championnat. Elle reste encore perfectible au vu du talent et de la volonté des nombreux jeunes qui la composent ».

Jouissant de la confiance de son employeur et apprécié pour ses compétences, Maher Kanzari, qui connaît parfaitement la «Maison» pour être passé plus d'une fois par-là, s'est immédiatement mis au travail sans poser des conditions majeures, voire inaccessibles aux responsables. Il avait tout simplement besoin de temps. On ne construit pas des automatismes du jour au lendemain. Très humble et patient dans l'oeuvre entreprise au CAB, il a réussi à mettre en place une stratégie de jeu toujours en évolution, susceptible d'être modelée suivant les qualités et les défauts des joueurs. Aujourd'hui, l'équipe « jaune et noir» semble être bien en jambes et donne l'impression qu'elle est capable de réaliser encore de belles choses ! C'est tout le mal qu'on lui souhaite...