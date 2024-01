Sénégal: Une voiture aux couleurs de Maurice au départ du Dakar 2024

On guettera toutes les performances du Français Pascal Thomasse dans cette 46e édition du plus grand rallye-raid de la planète. Le prototype Optimus de MD Rallye Sport qui a pris le départ, hier, en Arabie Saoudite roulera avec le quadricolore sur les flancs arrières.

Lors d'une conférence de presse qui s'est déroulée en décembre dernier à Forbach, Necker Gestion Privée et RM Club ont annoncé leur soutien à Pascal Thomasse, pilote de rallye de 71 ans qui parcourra 11 000 km à travers le désert saoudien. Pour cette course hors-norme, Necker Gestion Privée sera son principal sponsor, et ce financement permettra également de soutenir l'ONG Rêve et Espoir (voir hors texte).

«Je tenais à ce que mes partenariats pour ma participation à cette course mythique permettent aussi de lever des fonds pour des jeunes qui ne bénéficient pas des mêmes opportunités que beaucoup d'entre nous. Nous apporterons donc notre pierre à l'édifice grâce aux valeurs du sport et au formidable travail de l'association Rêve et Espoir», a souligné Pascal Thomasse lors de ce point de presse. Pour info, 15% du sponsoring ira à l'ONG Rêve et Espoir.

Pascal Thomasse a roulé sa bosse pendant longtemps sur le Dakar. Pour sa 21e participation cette année, il tentera de figurer dans les dix premiers. Il l'a déjà fait en 2013 quand le Dakar se déroulait en Amérique du Sud. Il a aussi été champion de France de rallye en 1986 avant d'élire domicile à Maurice ces dernières années.

Pour cette édition 2024, il aura à ses côtés, Arnold Brucy, un pilote de moto qui a connu les affres du désert saoudien - grosse chute en 2020 - mais qui s'est reconverti en tant que co-pilote de voiture pour vivre l'aventure autrement.

Comment est née cette collaboration MD Rallye Sport - Pascal Thomasse ? En fait, après plusieurs rallyes du Dakar en tant que mécanicien dans les années 90, le Français Antoine Morel décide de tenter l'aventure en quad et entraîne avec lui une dizaine de motos et de quads qu'il prépare, c'est la naissance de la Team MD. Avec la confiance et l'appui de la marque Can-Am, Antoine Morel remporte l'édition 2005 du Dakar en catégorie quad. À la recherche de nouveaux objectifs, l'équipe évolue l'année suivante et se met à construire et à faire courir ses propres voitures, des 4x4 Springbok.

Deux ans plus tard, la page moto se tourne et la Team accueille un premier buggy deux roues motrices avec lequel il remporte en 2009 le titre de champion du monde des constructeurs deux roues motrices. Le pilote Pascal Thomasse devient dès lors consultant pour MD.

Fort de ce succès et de l'expérience de la moto et du quad, Antoine Morel se lance en 2010 dans le développement d'une nouvelle machine : un petit buggy léger, maniable et robuste baptisé Optimus. En 2021, la Team dévoile sa dernière génération de buggy l'Evolution 4. Nouveau châssis, nouvelle carrosserie, l'Optimus s'affirme davantage.

La Optimus figurera dans la catégorie T1.2. Il s'agit d'un véhicule prototype répondant aux normes techniques et de sécurité du règlement de la Fédération Internationale de L'Automobile (FIA). La base du véhicule est un châssis tubulaire sur lequel sont montés des composants mécaniques et de sécurité. La carrosserie du véhicule, souvent en fibre de verre ou en carbone, représente la plupart du temps une «silhouette» d'un véhicule commercial existant, mais ces véhicules sont entièrement conçus et développés pour la course. On ne les trouve donc pas dans le commerce ! Les T1 existent en 2 ou 4 roues motrices, avec des motorisations essence ou diesel. Ce sont les plus rapides et souvent les plus impressionnants.

Et avec ce Dakar 2024 réputé pour être le plus endurant de la série en Arabie Saoudite, il va sans dire que le spectacle dans les dunes sera au rendez-vous. Les voitures floquées aux couleurs du quadricolore attireront à coup sȗr de nombreux regards...

Rêve et Espoir: une ONG au chevet du handicap

Fondée en 1996, l'association Rêve et Espoir est une école spécialisée à Rivière-Noire qui accueille des enfants et jeunes adultes porteurs de handicap. Le programme pédagogique de cette école comprend, notamment : l'alphabétisation, la couture, le dessin, la musique, la socialisation, la maîtrise des actes essentiels de la vie quotidienne pour une plus grande autonomie, l'ouverture sur le monde extérieur par des visites de parcs, d'industries, de grandes surfaces commerciales, de journées récréatives à la plage, d'activités physiques sur le terrain de football de Rivière Noire et la participation à des rencontres handisports.

Amélie Espitalier-Noël, présidente de l'ONG Rêve et Espoir, qui s'occupe des enfants et jeunes adultes porteurs de handicap. © Sumeet Mudhoo

«Nous comptons actuellement une trentaine de bénéficiaires, et souhaitons construire un nouveau bâtiment afin d'accueillir plus d'enfants. Nous avons actuellement une liste d'attente, mais pas de structure existante pour les scolariser. Nous souhaitons pouvoir créer deux nouvelles classes, dont une spécialisée pour les enfants autistes», a explique Amélie Espitalier-Noël, présidente et ancienne directrice de Rêve et Espoir, lors du point de presse à Forbach.