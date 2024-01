Ile Maurice: Bilan et perspective - Le retour des beaux jours

Le secteur du voyage reprend progressivement son rythme d'avant la pandémie de Covid-19, retrouvant l'élan qu'il connaissait en 2019. Malgré plusieurs défis qui persistent pour les agences de voyages, leur engagement principal demeure d'offrir à leurs clients une expérience aussi plaisante que possible.

Les récentes données publiées par Statistics Mauritius pour janvier à novembre 2023 indiquent que plus de 1,1 million de touristes ont visité Maurice. Cependant, ils ne sont pas les seuls à s'aventurer à l'étranger ; plusieurs milliers de Mauriciens ont également vogué vers d'autres destinations, motivés par des raisons touristiques, médicales ou encore familiales. Même si les retards de vols ont contrarié les voyageurs ces derniers jours et l'aéroport SSR se révèle un véritable parcours du combattant en cette période. Nous y reviendrons...

Pour Umarfarooq Omarjee, directeur exécutif de la société OMJ, l'année 2023 marque un vrai retour à la normale après la pandémie de Covid. On peut désormais voyager sans les contraintes comme le port du masque ou les tests de Covid. Les vols ont ainsi connu une hausse significative vers l'Asie, l'Europe, l'Afrique et même les États-Unis. Face à la demande croissante des voyageurs, les compagnies ont réagi en ajoutant de nouvelles liaisons aériennes et en augmentant le nombre de vols. «Le nombre de passagers connaît une évolution positive, se rapprochant progressivement des chiffres de 2019, ce qui est très encourageant.»

Destinations lointaines

Du côté des Mauriciens, Umarfarooq Omarjee dit observer également une hausse du nombre de voyageurs. «Il est important de se rappeler que, pendant quelques années, les déplacements à l'étranger étaient limités en raison de la pandémie de Covid-19. Nous retrouvons progressivement une certaine normalité et les statistiques sont significatives.» Cependant, certains pays européens auraient déjà dépassé le niveau de fréquentation touristique de 110 % par rapport à 2019. «Ils ont réussi à surpasser leurs chiffres d'avant la pandémie, une réalité que Maurice espère atteindre cette année.»

L'année 2024 sera marquée par une forte tendance à l'exploration, un sentiment que partage le directeur exécutif d'OMJ. «Le marché du tourisme est en constante évolution. Si l'Asie reste une destination prisée, nous observons une tendance croissante en faveur de l'Afrique. Les voyageurs manifestent un intérêt marqué pour la découverte de ce continent. De plus, on constate une attirance vers des destinations lointaines comme l'Australie, la Nouvelle-Zélande et le Canada, compte tenu de la présence de nombreuses personnes ayant émigré dans ces pays ; les Mauriciens souhaitent ainsi rendre visite à leurs familles.» Il explique que ces tendances changent fréquemment. «Il y a cinq ans, les Mauriciens se tournaient vers la Chine pour le tourisme tandis qu'aujourd'hui, ils optent plutôt pour le Moyen-Orient, la Turquie ou encore l'Égypte qui connaît un renouveau. Il y a dix ans, la crise économique dissuadait les voyageurs de s'y rendre.» Omarjee Aviation s'engage à fournir des vacances exceptionnelles aux Mauriciens. «Nous sommes fortement axés sur le choix du voyageur. Nous organisons des voyages en fonction des préférences individuelles, c'est pourquoi nous n'optons pas pour des circuits en groupe car chaque personne peut avoir des envies spécifiques de destinations. Nous offrons ainsi une plus grande flexibilité.»

C'est également la philosophie d'Alexandra Percheron, directrice de Skylea Travel Ltd. Elle conçoit des programmes et excursions là où le voyageur rêve de s'aventurer. Elle souligne que l'année 2023 a été prometteuse : «Le tourisme a connu une augmentation et chez Skylea, le nombre de clients a augmenté d'environ 50 %», même si les destinations privilégiées des Mauriciens demeurent Rodrigues et l'Asie. Selon elle, bien que les ventes aient augmenté par rapport à 2022, le secteur touristique n'a pas encore retrouvé son niveau pré pandémique. «Même si l'envie de voyager est de plus en plus présente, nous n'avons pas encore atteint notre pleine vitesse de croisière.» Cependant, indique-t-elle, si cet engouement pour l'évasion persiste, l'industrie touristique pourrait retrouver son éclat d'antan. «Malgré quelques récentes apparitions de cas de Covid-19, nous sommes mieux préparés pour y faire face», assure-t-elle.

Cependant, la nécessité de surveiller l'inflation, même si les indicateurs suggèrent une possible baisse, est importante. Les incertitudes liées aux conflits actuels rendent aussi l'avenir moins prévisible.