Ile Maurice: Les attaques en mer Rouge inquiètent les opérateurs

Depuis plus de trois semaines, la situation en mer Rouge suscite une vigilance particulière des commerçants et même du secteur touristique local. Alors que le conflit entre Israël et Gaza persiste, son impact s'étend même aux eaux voisines de cette région.

Les Houthis du Yémen, soutenus par l'Iran, intensifient leurs attaques contre les navires en mer Rouge, en ciblant spécifiquement ceux ayant des liens avec Israël. Samedi, l'armée américaine a déclaré avoir détruit un drone tiré depuis des zones sous contrôle de ces rebelles, qui ont multiplié leurs attaques ces dernières semaines en «soutien» aux Palestiniens de Gaza, avance la presse internationale.

Environ 15 % du commerce mondial transite par la mer Rouge, et selon les experts internationaux, les perturbations dans cette région pourraient coûter environ USD 1 000 milliards (Rs 44 750 milliards) en marchandises. À Maurice, ce conflit est également suivi attentivement, comme le souligne Raj Appadu, président du Front commun des commerçants. «Les terroristes continuent de représenter une menace et d'attaquer les navires. Par conséquent, les bateaux doivent faire des détours.» C'est le commerçant qui devra supporter ces coûts supplémentaires. «Les frais de transport vont augmenter, entraînant une hausse des prix des marchandises. Cela pourrait engendrer l'émergence d'une économie différente et représenter une catastrophe. Cela pourrait être plus préjudiciable que la pandémie de Covid-19 que nous venons de traverser, car de nombreux produits sont importés.»

Même les agences de voyages suivent de près la situation. Umarfarooq Omarjee estime que Maurice pourrait être sévèrement touchée par cette situation en tant que pays importateur. «Les prix vont connaître une hausse car les bateaux prendront plus de temps pour arriver.» Cependant, il pense que cela pourrait également être bénéfique aux bateaux de croisière. «Ils pourront effectuer des transits à Maurice, ce qui peut être intéressant, surtout avec le nouveau Port-Louis Cruise Terminal en opération.» Néanmoins, il souligne la nécessité de rester prudent car l'évolution de l'inflation dans les pays européens est incertaine, d'autant plus que de nombreux pays à travers le monde seront en mode d'élections générales dans les prochains mois. Il convient de suivre de près les développements à venir.