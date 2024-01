Congo-Brazzaville: Musique - « Ngo gwani » désormais disponible

La slameuse congolaise Mariusca Moukengue a rendu disponible, le 7 janvier, la version audio de son single « Ngo gwani » qu'elle a eu le plaisir d'interpréter avec l'artiste urbaine Nestelia Forest.

Après une fructueuse collaboration en 2021 avec l'artiste musicienne Spirita Nanda, dans le titre « Mwana mbanda » qui dénonce la maltraitance des enfants par leurs marâtres, Mariusca continue dans ce même élan avec, cette fois-ci, Nestelia Forest. Expression lari, l'un des dialectes parlés au Congo, « Ngo gwani» se donne à comprendre comme « Je refuse ». Un refus des artistes musiciennes face au mariage forcé et au mariage arriviste.

« Laissez-moi ma blessure sucrée sucrée, le seul que ma vie a su saler saler. Il a l'art des gens même sans argent, il m'honore devant les gens. Peu importe ce qu'il vaut, c'est lui que je veux. Même sans fortune, il est ma richesse, ma prière, mon ivresse, mon altesse. Son amour me canalise, sa bravoure me catalyse. Il n'a d'yeux que pour moi, ne respire que mon aura, je l'ai dans la peau, c'est lui qu'il me faut », affirme Mariusca au nom de toutes ses femmes qui assument leurs choix malgré les diktats de la société.

Dans son couplet en lari, Nestelia renchérit: « Je refuse, laissez-moi ma personne, laissez-moi ma blessure .... Ah c'est lui que j'ai choisi, c'est lui que je vais épouser. Tu entres dans un foyer c'est un problème, tu ne te maries pas c'est un problème. Chaque famille a ses problèmes, chacun a son chacun, un autre je refuse, je refuse, tout ce que j'ai dit vous avez entendu... ».

Par ce single de trois minutes environ interprété dans un rythme tradi-urbain et produit par Slamourail, Mariusca estime que trop longtemps plusieurs femmes se sont laissées influencer dans le choix du conjoint au point de le regretter amèrement plus tard. Pour elle, le choix du partenaire doit se faire sur la base des sentiments réciproques et de valeurs qui régissent la vie de couple et en société. En parallèle, « Ngo gwani » interpelle aussi les parents qui ont longtemps fait du mariage un fonds de commerce. « S'allier à un homme fort plein de tunes, croquer, ne craquer que pour sa fortune, pourtant en amour, il y a ceux à qui on offre le miel, ceux qui doivent affronter les abeilles et nous les apiculteurs. Mon amour n'est pas à vendre, mon bonheur ne peut attendre », a chanté l'artiste.

Au regard du résultat de ce single qui a été concocté en un temps record et de façon assez fluide, Mariusca Moukengue se dit heureuse d'avoir collaboré avec Nestelia Forest. « J'apprécie beaucoup son travail artistique, son combat pour la valorisation de nos langues et son professionalisme. En plus d'être une grande-soeur, elle sait par son art véhiculer les émotions », a confié la slameuse congolaise. En attendant la disponibilité du clip, Mariusca Moukengue et Nestelia Forest invitent les mélomanes à consommer « Ngo gwani » en l'écoutant ou en l'achetant sur les différentes plateformes de téléchargement légales.