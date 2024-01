Afrique: CAN 2024 - Mohamed Salah rêve toujours de conquête

Alors que la CAN 2024 arrive à grands pas, Mohamed Salah, maudit sous le maillot de la sélection égyptienne avec laquelle il multiplie les échecs cruels, ne baisse pas les bras.

Il brille avec Liverpool, mais multiplie les échecs cruels en sélection. S'il a tout gagné en club, Mohamed Salah attend toujours un titre avec les Pharaons. Le joueur africain de l'année en 2017 et 2018 a perdu deux finales de CAN : en 2017 face au Cameroun, et en 2022 face au Sénégal. Et il a joué blessé sa seule Coupe du monde, en 2018.

Lors de la CAN 2017 au Gabon, l'Égypte se dirigeait vers un huitième titre, menant 1-0 contre le Cameroun sur un but de Mohamed Elneny où Salah était passeur décisif. Mais les Lions Indomptables ont pris une vieille revanche, après deux finales perdues contre le même adversaire (1986 et 2008) en renversant la vapeur en seconde période (2-1).

La désillusion de 2019

En 2019, l'Égypte joue la CAN à domicile. Elle a remporté la Coupe d'Afrique trois fois sur quatre quand elle l'a organisée, en 1959, 1986 et 2006 (demi-finaliste en 1974). Mais après un premier tour parfait, avec trois victoires et deux buts de Salah, les Pharaons sont humiliés dès les 8e de finale par l'Afrique du Sud (1-0).

En 2022 au Cameroun, pour l'édition 2021, décalée de quelques mois, le meilleur joueur égyptien semble sur le point de conjurer le sort. Salah porte son équipe jusqu'à une nouvelle finale, avec deux buts et un tir au but transformé en demi-finale contre le vieux rival camerounais (0-0, 3 t.a.b. à 1).

Sauf que Mohamed Salah bute à nouveau sur la dernière marche, battu par le Sénégal (0-0, 4 t.a.b. à 2). Il boit le calice jusqu'à la lie car, placé en position de dernier tireur, il ne peut même pas exécuter son pénamty et voit Sadio Mané, son partenaire de Liverpool, devenir lui le héros de son pays en transformant le dernier tir au but. Pour parachever le sortilège qui pèse sur lui en sélection, le capitaine échoue encore contre le même Sénégal en barrage pour la Coupe du monde au Qatar (1-0/0-1, 3 t.a.b. à 1). Et cette fois il rate son tir au but...

Salah, qui va manquer plusieurs matches avec les Reds dont un tour de « Cup » contre Arsenal et potentiellement un choc de Premier League contre ces mêmes « Gunners » si l'Égypte va loin, remet donc son métier sur l'ouvrage. « Nous jouerons chaque match comme une finale », promet la star égyptienne.