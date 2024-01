Afrique: CAN - Boulaye Dia et Sény Dieng incertains (Média)

Face à la presse hier, Aliou Cissé, qui a son groupe au complet avec les arrivées de Sabaly et Gana Guèye, a jeté le doute sur la présence à la Can de deux des blessés, Boulaye Dia et Seny Dieng.

«Les médecins sont très attentifs sur les cas de Boulaye Dia et Seny Dieng. Nous sommes conscients que leur état de santé avance. Mais est-ce que ce sera suffisant pour être dans le groupe définitif ? On fera le point après le match contre le Niger», a-t-il confié. Mais aux dernières nouvelles, Boulaye et Seny Dieng ne seront finalement pas à la Can ; en attendant de connaître les noms de leurs remplaçants.