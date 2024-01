Niger: Baisse de 0,2% des prix à la consommation en novembre 2023

Au Niger, les prix à la consommation ont connu une baisse de 0,2% au mois de novembre 2023 par rapport à son niveau du mois d'octobre 2023, selon l'Institut National de la Statistique (INS).

«Cette baisse du niveau général des prix est le résultat d'une diminution des prix des produits frais (-2,1%) et des produits de l'énergie (-1,0%), contre une hausse des produits hors produit frais, hors énergie (+1,1%)», avance l'INS dans sa publication Indice Harmonisé des Prix à la Consommation (IHPC).

Selon la provenance, ajoute l'INS, les prix des produits importés et locaux ont connu des baisses respectives de 0,8% et 1,1%.

Suivant le secteur de production, les prix des produits des secteurs primaires ont baissé de 2,2%, tandis que les prix des produits du secteur secondaire et tertiaire ont augmenté respectivement de 0,4% et 0,3%. Par ailleurs, les prix des biens semi durables et non durables ont baissé respectivement de 0,4% et 0,5%, contre une hausse de 0,1% de ceux des biens durables et d'une augmentation de 0,3% des prix des services.

En glissement annuel (novembre 2023 par rapport à novembre 2022), l'INS note que l'inflation est ressortie à +6,8%. Sur les trois derniers mois (novembre 2023 par rapport à août 2023), l'inflation se situe à -0,2%.

Le taux d'inflation en moyenne annuelle (variation du rapport de la moyenne des indices des douze (12) derniers mois à la moyenne des indices des douze (12) mois précédents) s'est établi à +3,4% en novembre 2023, alors qu'il se situait à +3,1% le mois précédent et à +4,4% en novembre 2022. Ce taux de +3,4% est au-dessus de la norme maximale de 3% fixée par la Commission de l'UEMOA dans le cadre du suivi des critères de convergence.