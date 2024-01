Afrique: L'accord portuaire permet à l'Éthiopie de profiter des BRICS et de la zone de libre-échange continentale africaine.

Addis Abeba — Le ministre du commerce et des relations régionales, Gebremeskel Chala, a affirmé que l'accord entre l'Éthiopie et le Somaliland pour accéder à un port maritime bénéficierait à l'Éthiopie des BRICS et de la zone de libre-échange continentale africaine.

Selon l'accord, l'Éthiopie louera des terrains qui lui permettront de construire un port et une base militaire, et le Somaliland obtiendra une part des sociétés de développement éthiopiennes.

Il a été indiqué lors de l'accord que le processus d'élaboration du protocole d'accord serait achevé dans un délai d'un mois.

Gebremeskel Chala a dit à ENA que l'accord conclu bénéficierait davantage à l'Éthiopie qu'aux BRICS et à la Zone de libre-échange continentale africaine.

Quatre autres pays, dont l'Éthiopie, ont récemment rejoint les BRICS, ce qui a soulevé la possibilité d'étendre le système de marché mondial d'un système unipolaire à deux ou plusieurs alternatives.

En outre, il a noté que l'accord d'utilisation de porte est d'une grande importance pour que l'Éthiopie puisse bénéficier de ses activités BRICS avec ses pays membres en exportant et en important à un prix équitable pour les pays membres.

Il a rappelé qu'il a proposé un tarif pour la zone de libre-échange continentale africaine et a ajoutant que le protocole d'accord signé avec le Somaliland serait d'une grande utilité à cet égard.

Il a souligné qu'en fournissant des produits aux pays membres via la zone de libre-échange continentale, cela crée un environnement favorable pour le bénéfice mutuel.

On edit que l'accord sur la porte maritime entre l'Éthiopie et le Somaliland permettra d'établir une connexion universelle en matière de commerce et de développement sur le continent et permettra à l'Éthiopie de jouer le rôle qui lui revient dans la paix et la sécurité de la région.