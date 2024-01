Ethiopie: 2,8 billions birr de transactions ont été effectuées via les options numériques en six mois

La Banque commerciale d'Éthiopie a annoncé que 2 800 milliards de birrs de transactions ont été effectuées via des options numériques au cours des six mois de l'exercice en cours.

On sait que la banque numérique est un système dans lequel les clients peuvent obtenir des services par téléphone mobile et par carte sans mouvement d'espèces.

Le directeur de la gestion des commerçants et des agents de la division bancaire numérique de la banque Commerciale d'Ethiopie, Blaine Hailemichael, a eu un entretien avec l'ENA concernant les activités de marketing numérique au cours des six derniers mois de l'exercice.

Il a noté que la banque Commerciale d'Ethiopie compte actuellement plus de 12 millions d'utilisateurs de cartes ATM, plus de 9 millions d'utilisateurs de services bancaires mobiles et plus de 20 millions d'utilisateurs de CBE Birr.

Il a également déclaré que le nombre de clients de la banque utilisant les options numériques augmente chaque année de manière significative.

Il a déclaré qu'au cours des six mois de l'exercice en cours, plus de 494 millions de transactions ont été effectuées via des options numériques et qu'une transaction de 2,8 billions de birr a été réalisée.

Par rapport à la même période de l'année dernière, les ventes de cet exercice ont montré une croissance de 35% en termes de ventes et de 118 % en termes d'argent.

Le directeur a également souligné que la banque Commerciale d'Ethiopie s'apprête à proposer de nouveaux services numériques à ses clients.