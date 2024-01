Afrique: CAN CAF TotalEnergies 2023 - Le Top 5 des jeunes joueurs à suivre

La 34ème édition de la Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies démarre dans quelques jours en Côte d'Ivoire.

Comme lors des précédentes livraisons, plusieurs sélections ont décidé de composer avec de jeunes joueurs qui auront l'occasion de se révéler aux yeux du monde.

CAFOnline vous propose un top 5 des jeunes joueurs à suivre durant cette compétition.

Ernest Nuamah (Ghana - 20 ans)

Auteur de 14 matches cette saison en Ligue 1 avec l'Olympique lyonnais, Ernest Nuamah occupe une place importante dans le dispositif du club rhodanien. Acheté 25 millions d'euros au club norvégien de Nordsjaelland, par Molenbeek avant d'être envoyé à Lyon, le jeune ailier a tout de suite cartonné. Il a déjà inscrit un but et délivré une passe décisive en championnat. C'est au mois de juin 2023 qu'il a goûté à sa première sélection avec les Lions de la Téranga, à l'occasion d'une rencontre face à Madagascar (0-0), comptant pour les éliminatoires de la CAN CAF TotalEnergies 2023. Il ouvre son compteur dès sa deuxième sélection, lors de la victoire face à la République Centrafricaine (2-1), le 7 septembre 2023, 15 minutes après son entrée en jeu (88e). Chris Hughton compte sur sa fougue pour donner plus de mouvement à son secteur offensif déjà bien fourni.

Lamine Camara (Sénégal - 20 ans)

A seulement 20 ans, Lamine Camara assume un rôle essentiel dans le dispositif du FC Metz depuis le début de la saison. Son compteur affiche déjà 17 matches pour un but et deux passes décisives. Buteur avec le Sénégal le 18 novembre 2023 face au Soudan du Sud, à l'occasion de la première journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, il n'a pas mis du temps à gagner la confiance du coach Aliou Cisse.

Wilfried Nathan Douala (Cameroun-17 ans)

Né le 15 mai 2006 à Douala, Wilfried Nathan Douala est la grosse surprise de la liste des Rigobert Song pour la Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies 2023. Milieu de terrain de Victoria United, un club de première division au Cameroun, le joueur tout juste âgé de 17 ans a séduit le patron de l'encadrement technique des Lions indomptables grâce à son énorme potentiel technique et ses prestations appréciables en championnat.

Michael Amir Richardson Junior (Maroc - 21 ans)

Arrivé cette saison au Stade de Reims en provenance du Havre, Amir Richardson connait une première partie de saison presque parfaite au plan personnel. L'impact du géant milieu d'un mètre 95 dans le jeu rémois se mesure à travers ses brillantes statistiques qui affichent trois buts en 14 matches. Suffisant pour subtiliser une place parmi les 27 de Walid Regragui qui en a fait l'une de ses surprises.

Karim Konaté (Côte d'Ivoire - 19 ans)

Il y a un an et demi (juin 2022), son transfert d'ASEC Mimosas au RB Salzbourg avait fait sensation. Karim Konaté venait de réaliser une saison incroyable avec le club ivoirien, suscitant l'intérêt des meilleurs clubs de la planète. L'attaquant né le 21 mars 2004 reste sur une belle lancée et sera l'une des attractions du public ivoirien lors de cette CAN à domicile.