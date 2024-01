Ile Maurice: «Aidez-nous, maître Valayden»

Son interview dans les colonnes n'a pas laissé le public mauricien indifférent. Elisabeth, jeune Malgache, nous avait livré son calvaire, expliquant qu'elle était venue à Maurice en tant que danseuse mais se retrouve bloquée dans un abri pour femmes et doit effectuer les tâches qui ne figurent pas sur son contrat. De plus, son passeport a été confisqué.

Aujourd'hui, c'est en larmes, à travers une vidéo, qu'elle s'exprime, demandant l'aide de l'avocat Rama Valayden.

Elle et son amie sont venues comme danseuses et sont âgées de la vingtaine. Comptant sur l'aide d'un bon samaritain de l'Union Of Artist, elle espère que la situation va s'améliorer pour elles.

Elisabeth Jeanne confie que dans le shelter où elle se trouve elle est dans une situation difficile. «On a été piquées par des punaises et on ne nous donne pas à manger.» Elle ne sait plus à quel saint se vouer. Elle nous avait confié qu'elle avait aussi perdu son enfant ayant manqué son traitement à l'hôpital.

Aujourd'hui, entre quatre murs, après une première plainte déposée contre son recruteur au poste de police, c'est sur l'avocat Rama Valayden qu'elle compte pour sortir de là.

Il nous revient que maître Valayden a été mis au courant de ladite vidéo. Il est prévu qu'il rencontre les Malgaches en détresse demain, mardi 9 janvier, pour espérer trouver un moyen pour l'aider à rentrer.

Rappelons que cette affaire intéresse non seulement la police mais aussi le ministère des Arts et du patrimoine culturel qui a été mis au courant.